Royal Family: William e Carlo, il piano per escludere Andrea

Il Principe Carlo e suo figlio William avrebbero preparato un piano per escludere Andrea dai festeggiamenti per il Giubileo di Platino

Il 2022 è un anno molto importante per la Royal Family. Quest’anno, infatti, si festeggia il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. La monarca è da ben settant’anni sul trono britannico e nel prossimo giugno ci saranno festeggiamenti che coinvolgeranno il popolo e tutti i membri della famiglia dei Windsor. Anzi, quasi tutti i membri, perché potrebbe esserci qualche assente, non per forza giustificato.

Non è ancora sicuro se Harry e Meghan saranno presenti. I Sussex hanno disertato le celebrazioni in onore del Principe Filippo di Edimburgo, scomparso il 9 aprile 2021. All’epoca c’erano troppe restrizioni a causa della pandemia mondiale e, per questo motivo, la Regina Elisabetta ha deciso di ricordare suo marito con una funzione religiosa speciale ad un anno dalla sua scomparsa.

L’ex attrice statunitense e suo marito non sono andati a Londra lo scorso 29 marzo per questioni di sicurezza. Il motivo sarebbe l’impossibilità di fornire alla coppia una scorta di Scotland Yard, almeno questa è la versione ufficiale. Ma al Giubileo di Platino potrebbe mancare anche un altro membro della Royal Family: il Principe Andrea. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe addirittura un piano per escluderlo.

Ecco come William e Carlo proveranno a boicottare Andrea

Il Principe Andrea è stato bandito da tutti gli eventi pubblici legati alla Royal Family. La decisione è arrivata direttamente dalla Regina Elisabetta, anche se ultimamente c’è stata un’eccezione. Il secondogenito di Sua Maestà, coinvolto nello scandalo Epstein, ha rischiato seriamente di subire un processo a causa della denuncia per molestie sessuali ai danni di una donna minorenne all’epoca dei fatti.

Questo comportamento avrebbe messo in imbarazzo la Royal Family, in particolare il Principe Carlo e suo figlio William, i quali starebbero provando ad escludere il Duca di York dai festeggiamenti per il Giubileo di Platino. I due non avrebbero gradito la presenza di Andrea accanto alla madre in occasione della celebrazione in ricordo del Principe Filippo.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, Carlo e William starebbero provando a convincere anche altri membri della Royal Family a boicottare il Duca di York. In questo modo, la Regina Elisabetta sarebbe costretta ad accettare di fare a meno del suo secondogenito in occasione del Giubileo di Platino. I festeggiamenti sono previsti per il mese di giugno.