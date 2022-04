Per risolvere questo test avrai bisogno di una grande illuminazione!

Solo chi riuscirà ad accendere la lampadina riuscirà a risolvere questo test. Vediamo cosa sei capace di fare, trova l’illuminazione!

Una semplice lampadina può avere diversi significati. In senso figurato, questo oggetto è sinonimo di intelligenza. Spesso si parla di “idee illuminanti” per definire i pensieri che escono fuori dalle menti più geniali. Ma la lampadina è anche uno degli oggetti più diffusi nelle nostre case. Questo dispositivo è molto antico, basti pensare alla lampada ad incandescenza con filamento di carbonio dell’ingegner Nikola Tesla. Era il 1880.

L’argomento principale del test di oggi è proprio una lampadina. Dovrai leggere un testo, immedesimarti in una situazione e provare a dare una risposta in tempi brevi. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Goditi qualche minuto di relax, tenendo in allenamento il tuo cervello.

In una stanza ci sono tre interruttori, in quella accanto ci sono tre lampadine. Ogni interruttore è collegato ad una lampadina. Tra le due stanze c’è una porta chiusa che non ti permette di vedere le lampadine e non filtra la luce. Le lampadine sono attualmente tutte spente. Hai la possibilità di utilizzare gli interruttori tutte le volte che vuoi ma puoi entrare nell’altra stanza solo una volta e con la porta chiusa. Come farai ad assegnare ad ogni interruttore la lampadina corrispondente?

La soluzione del test

Probabilmente siamo arrivati al momento più divertente di un test di logica e ragionamento: adesso dobbiamo verificare se la tua risposta si rivelerà corretta o sbagliata. Qualora fosse corretta, ti facciamo i complimenti perché non era per niente facile.

Se avessi sbagliato, non buttarti giù col morale, hai soltanto bisogno di fare pratica con questo genere di test. Ecco la soluzione del test: la prima cosa da fare è accendere una lampadina qualsiasi. Dopo qualche secondo, dovrai premere di nuovo lo stesso interruttore per spegnere la lampadina. Poi dovrai accendere un’altra lampadina, recandoti immediatamente nella stanza accanto.

La lampadina che vedrai accesa corrisponderà con l’ultimo interruttore schiacciato. Quella che hai acceso e successivamente spento, essendosi scaldata, sarà facilmente riconoscibile. A questo punto avrai individuato due lampadine e potrai indovinare la terza per esclusione.