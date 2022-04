Stare con gli occhi ad osservare il manto stellato, potrebbe essere una valida opzione per ammazzare il tempo. Il problema è che il tempo non è mai abbastanza, e che nella maggior parte dei casi dobbiamo fare incastrare tutti gli obiettivi della giornata. L’Oroscopo è un valido aiuto in questo caso, soprattutto se si parla di rinascita.

Ovviamente, l’Oroscopo non deve condizionare in maniera profonda l’agire delle persone, né tantomeno essere considerato la verità assoluta. Questo è un punto di inizio, specialmente per chi vuole curare la propria spiritualità e migliorare la qualità delle esperienze da vivere. E’ un momento delicato quello di oggi, in quanto si traggono le somme di quanto accaduto nei giorni passati, con l’obiettivo di dare il massimo.

Si potrebbe pensare che per sentirsi in connessione con tutto l’Universo, dovrebbe essere necessario consultare sempre le stelle. La verità è che quando si parla di autosviluppo, cioè di crescita personale è importante prendere in considerazioni molto più aspetti di quelli che si potrebbe comunemente pensare. L’Oroscopo è un valido alleato con il quale interrogare le stelle, ma le risposte vanno trovate da soli.

Oggi non parleremo dei transiti in gioco, perché è una Domenica di festa e pausa. Però è giusto prepararsi ai moti dei prossimi giorni, i quali saranno molto intensi e condizionanti la giornata dei segni dello Zodiaco.

Diciamo che l’anno e i primi quattro mesi che lo compongono, sono stati un po’ ballerini. La riflessione di gennaio, le consapevolezze e chiarezze di febbraio, insieme all’azione di marzo, hanno finito per fare entrare tutti in confusione ad aprile. Che si fa?

Si pongono le basi per costruire grossi progetti, ed è proprio questo il momento per mettere in atto i primi passi per concretizzare i primi traguardi. Questi saranno solo alcuni di una serie.

Le energie si placano, ma non sono dormienti, perché rimangono sveglie e attente verso i propri obiettivi. Ecco come i fortunati vivranno la giornata e come gli sfortunati reagiranno alle avversità.

Oroscopo: bellissimo cielo per la Bilancia

La prima triade di fortunati è formata da Bilancia, Pesci e Vergine, e possiamo confermare che se lo meritano tanto. Tutti e tre hanno molto sofferto di recente, chi per mancanza di energie, chi invece per delusioni. Aria, acqua e terra sono i loro elementi naturali, ecco come canalizzeranno le energie. Se sei dell’Aquario sei il prossimo e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

La Bilancia è felice perché l’amore finalmente lo soddisfa. Anche gli altri rapporti avranno una bellissima atmosfera, la quale si riversa in maniera ottimale anche sul piano lavorativo. Consigli: dopo tante crisi interiori, è arrivato il momento di fare tesoro di questi momenti per avere l’energia giusta nel fare una scelta importante

I Pesci sono spensierati, grazie ad un weekend in cui amore e rapporti con gli amici, li renderanno felici alle stelle. Tutta questa pace si lega alla potenza creativa che li rende nel mondo del lavoro dei veri vincitori. Consigli: mettetevi in gioco, sta arrivando l’occasione che aspettavate da tanto tempo.

La Vergine non ha passato un gran periodo, ma l’amore familiare e degli amici la porterà a vivere una Domenica serena. Al lavoro tutto bene, ma non è il momento di pensarci, perché arriverà una bellissima sorpresa. Consigli: approfitta del clima di pace per fare ciò che desideri, è arrivato il tuo momento.

Ultimo posto per il Sagittario, ancora!

Niente di buono per Cancro, Gemelli e Sagittario, e la ragione risiede sia in dei litigi, alcuni inaspettati, e anche perché qualcuno vuole ancora mettervi i bastoni fra le ruote. Acqua, aria e fuoco sono i vostri elementi naturali, vi conviene combinarli al meglio, perché avete bisogno di forza per sopravvivere alla giornata. Se sei Scorpione sei il quartultimo e devi conoscere alcune previsioni che ti riguardano.

Il Cancro è nostalgico di qualcosa, perché l’amore non sta andando per come desiderato. Qualcosa continua a renderlo triste, e ciò è così evidente che si riversa sul lavoro. Consigli: a volte fare un taglio con il passato è la mossa giusta per rinascere e tornare ad essere sé stessi, non perdere ciò che sei per gli altri.

I Gemelli non hanno voglia di discutere, ma si ostinano e farlo per il nervosismo che invade la sfera personale, non si tratta nello specifico di amore o lavoro, ma c’è un problema che li blocca e li rende insostenibili. Consigli: trovate un attimo di tranquillità, magari parlare con una persona cara potrebbe farvi stare meglio.

Concludiamo l’Oroscopo con il Sagittario che non riesce a riprendersi da un paio di giorni, colpa delle ansie per il futuro professionale. L’amore è a tuo favore, affidati alle cure del partner, se sei single conosci gente, hai bisogno di leggerezza e di affetto. Consigli: non credere che sbagliare sia un dilemma, capita a tutti, basta sapersi rialzare.