La scelta di Riccardo Guarnieri sconvolge Uomini e Donne: la dama svela tutto

Dopo aver fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri rimasto colpito da lei, e le ha chiesto di uscire per una cena



Riccardo Guarnieri è uno degli indubbi protagonisti di Uomini e Donne, e la sua scelta ha fatto discutere moltissimo il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Come tutti sanno, lui è rimasto molto affascinato da Gloria Nicoletti, tanto da arrivare a chiederle “un’esterna”, vale a dire un invito insieme a cena. Le cose sono andate – evidentemente – bene, visto che c’è stato anche un bacio. La ragazza toscana ha vissuto questa esperienza con grande entusiasmo, visto che è sembrata subito molto presa da Riccardo.

Eppure, una confessione dell’uomo l’ha spiazzata fortemente. Infatti, il buon Riccardo le ha confessato che per lei non prova altro che una forte attrazione fisica. Gloria ci è rimasta molto male: spesso le l’atteggiamento delle donne è difficile da comprendere. In questo caso la ragazza si aspettava qualcosa di più di una pur importante attrazione fisica. Del resto la sua bellezza è inequivocabile. Il cavaliere pugliese, di fatto, l’ha ferita. Eppure era rimasto colpito dalla romana e dai suoi splendidi occhi chiari.

Uomini e Donne, la scelta di Riccardo ha spiazzato Gloria

Gloria ha frequentato cavalieri “importanti”, come Armando Incarnato, ma con lui non ha dunzionato. Nel corso di una delle ultima puntata, Riccardo ha deciso per lei sparigliando le carte nel bel mezzo di un’accesa discussione tra i corteggiati dell’affascinante Veronica Rimondi. Gloria non si aspettava questa scelta, tanto da definirsi shockata: “Non me l’aspettavo, la mattina mi ha anche mandato un sms per augurarmi il buongiorno e sinceramente mi aspettavo qualcosa di diverso”.

La ragazza voleva quantomeno parlare con lui in maniera più aperta. “Una telefonata non gli sarebbe costata nulla – ha spiegato – invece ho ricevuto questa doccia fredda. Mi ha colto alla sprovvista – ha spiegato al magazine ufficiale – e quindi ho anche pianto in studio. E’ normale che ci sono rimasta male, perché da parte sua c’era attenzione”. Poi Gloria ha chiosato: “Sospetto che lui si sia fermato perché la passione reciproca ha fatto passare in secondo piano la conoscenza personale”.