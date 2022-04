Test del Sole: dimmi quale preferisci e scoprirai chi sei davvero

Dimmi quale sole preferisci e scopri chi sei con questo semplice test

E’ primavera! Le giornata sono più lunghe, il caldo si fa sentire e, diciamocelo, tutto è più bello. Alzarsi al mattino e vedere il Sole rende tutto molto più facile e serve meno motivazione per decidere di uscire dal letto per iniziare la giornata.

Oggi ti proponiamo il test del Sole per scoprire chi sei veramente. Nelle sue mille sfaccettature e fasi, questo astro ci aiuta a capire molto di noi. Ti basterà fare una semplice scelta e potrai conoscere nuovi aspetti di te stesso.

Iniziamo a scoprirci!

Test: dimmi quale Sole preferisci e scopri la tua vera indole

Nel test del Sole ti trovi di fronte a quattro possibilità. Scegli la fase che più ti attrae emotivamente e leggi il risultato corrispondente al numero optato.

Se hai bisogno di capire più profondamente chi sei, prova anche il test delle due facce.

Scegli e capisci chi sei

1) Tramonto

Sei una persona romantica, ma anche malinconica. Tu riesci a percepire delle emozioni profonde che pochi colgono. Hai una spiccata sensibilità.

Cerchi sempre di avere delle conferme dalle persone a te care. Hai avuto un passato ricco di tradimenti sia nell’ambito dell’amore che dell’amicizia e non vuoi più rimanere deluso.

Hai scelto il tramonto anche perché sei una persona che riflette molto. Quando vedi il Sole scomparire ti fai sempre un esame di coscienza o comunque ti dedichi ai colori affascinanti del pomeriggio per stare da solo.

Dopo una giornata ricca di appuntamenti e cose da portare a termine, hai bisogno di rimettere ordine nel tuo caos.

2) Eclissi

La tua scelta ci rivela che sei una persona alquanto misteriosa. Sei piuttosto riservato e affascinato dalle cose che non conosci. Per questo preferisci la solitudine per arrivare a dare una spiegazione a tutto.

Tendi a scappare dai problemi e dalla realtà. Non ti esponi facilmente per paura di dire delle cose sbagliate. Dovresti aprirti di più verso le emozioni positive, perché hai perduto la speranza finendo per non credere più a niente e smettendo pure di essere curioso.

3) Sole alto nel cielo

Tu ti godi ogni attimo della vita, soprattutto quelli belli. Non pensi al passato o al futuro, ti godi il presente e quello che viene.

Hai sempre voglia di sperimentare nuove cose e ti riempi la giornata di qualsiasi tipo di impegno. Non sei proprio capace a dire di no.

Se hai bisogno di un consiglio, fai il test dell’elefante.

Sei vivace, ami la socialità e il conversare apertamente di tutto, soprattutto se l’argomento è di norma un tabù. Ti piace essere sempre circondato da qualcuno, forse anche troppo. Tu la solitudine la vivi male e odi trovarti faccia a faccia con te stesso e scavare nel profondo. Hai proprio paura di rimanere solo.

4) Alba

Se questa è la tua scelta allora sei una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno e solitamente solare.

Ami l’alba, perché è l’inizio della nuova aggiornata, di una avventura ancora tutta da scoprire.

Sei molto speranzoso e sempre pronto nell’iniziare a seguire i buoni propositi che, diciamocelo, porti poco a termine. La tua voglia di iniziare nuovi progetti è coinvolgente, ma odi arrivare alla fine di qualcosa. Usi questa scusa, perché in realtà sei anche un po’ pigro. Hai comunque, sempre la voglia di ricominciare e rimboccarti le maniche per una nuova scoperta!