Il cavaliere più discusso di Uomini e Donne ammette tutti: choc al Trono Over

Uomini e Donne conquista tantissimi telespettatori grazie alle dinamiche, agli scontri e agli sketch divertenti che avvengono nello studio di Cinecittà.

Il tema fondamentale è l’amore, ma qualche strappo alla regola rende il tutto ancora più coinvolgente.

Non tutti i protagonisti di Uomini e Donne sono amati, soprattutto un cavaliere in particolare del Trono Over. L’uomo sorprende tutti però in un’intervista al magazine del programma. Ammette tutto e i fan del format sono sotto choc.

Scopriamo di chi si tratta e cosa ha rivelato

Armando Incarnato ammette tutto: choc a Uomini e Donne

Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over, si trova a Uomini e Donne da qualche anno, ma non ha ancora trovato la donna adatta a lui. Ha continue frequentazione, ma nessuna ancora gli ha fatto veramente battere il cuore.

Il fatto che Armando si comporti così con le donne con cui esce, non piace molto al pubblico che credono che sia nel programma solo per la visibilità.

Mentre Riccardo Guarnieri sconvolte tutti nel programma, il cavaliere soffre molto per questo, soprattutto in questo ultimo periodo. Inoltre, non capisce perché non ha ancora trovato la sua dolce metà.

Incarnato, ospite al magazine di Uomini e Donne, rivela un fatto choc. Ammette tutto e il pubblico rimane basito.

“Ho frequentato molte persone da settembre a oggi a cui ho dato tanto bene e, nonostante tutto, credo di averne ricevuto altrettante. Purtroppo non è sbocciato alcun amore forte” confessa sorprendentemente il cavaliere e conclude: “Le mie uova di Pasqua quindi vanno a Pinuccia, Giovanna, Luciano, Bruno e Alessandro. Ascoltarli e osservarli per me è un grande insegnamento“.

Dillo: hai letto due volte la prima frase, perché credevi di aver letto male. E invece ha ammesso tutto.

Forse questo anno ha fatto bene ad Armando. Non avrà trovato l’amore, però, è sicuramente è maturato emotivamente e intanto Isabella Ricci si gode la luna di miele anticipata con Fabio.

Anche Giorgia Nicoletti, ultima dama con cui si è frequentato, ha richiesto un cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti. Secondo la donna, Incarnato è troppo fomentato dalle sue emozioni e per questo finirà per non trovare mai la sua anima gemella e rimarrà solo. Che questo consiglio gli sia stato d’aiuto?

Armando sorprende tutti con questa rivelazione choc. Ammette tutto dimostrando maturità mentale. Devo dire che non me l’aspettavo questo suo gesto dopo l’ultimo periodo a Uomini e Donne