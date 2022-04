Manila Nazzaro e la sua enorme delusione al Grande Fratello Vip: svela tutto solo ora. La confessione di una delle grandi protagoniste

Anche se non è stata lei a vincere (nonostante fosse favorita) Manila Nazzaro è stata indubbiamente una delle vere protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Di fatto è rimasta per tutto il lungo svolgimento del reality, iniziato a settembre e finito a marzo. Per l’ex miss Italia una permanenza da record. Anche se non è stata protagonista di intrecci amorosi (è felicemente insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso) amicizie intense ma anche tormentate, che in verità non si sono concluse bene. Tra le più intense c’è sicuramente l’amicizia con Soleil Sorge, che come il pubblico del reality sa bene, si è conclusa in modo burrascoso.

E dopo più di un mese dalla del programma, Manila è tornata a parlare di quanto accaduto nella casa. Lo ha fatto in un’intervista che ha concesso a Superguida Tv. E’ stata l’occasione per un’ulteriore conferma, vale a dire che con Soleil non ha più alcun rapporto. Finiti i contatti dopo l’uscita dal reality (le due hanno lasciato il gioco in tempi diversi) e tutto sommato era ciò che si aspettavano tutti. Divergenze caratteriali, ma anche molte incomprensioni e aspetti non chiariti.

Manila Nazzaro e Soleil Sorge: arriva finalmente la verità sui loro rapporti

Ovviamente, la fa da padrone la mancanza di rispetto che Manila ha sentito nei suoi confronti da parte dell’ex amica, senza dimenticare che l’ex miss Italia ha avuto una forte rottura anche con Katia Ricciarelli. Sui social girano molti filmati dei suoi litigi con Soleil e Katia. “Ho visto questi video, sì mi hanno infastidita. Soprattutto quello in cui loro parlano male di me. Mi definivano vipera e brutta. Me li avevano girati delle persone, ma ho preferito evitare di guardarli ancora”, ha spiegato un’amareggiata Manila. Non solo Soleil, quindi, anche con Katia Ricciarelli il rapporto è arrivato alla frutta e Manila non lo nasconde.

“Non ho rapporti con Soleil e nemmeno con Katia – ha confermato – le cose sono andate peggiorando quando è arrivata Delia in casa. Soleil ha vissuto come un tradimento l’amicizia che ho instaurato con la Duran, io però ho cercato di spiegarle che il fatto di trattare bene Delia non significava metterla in disparte, anzi”. Purtroppo si è creata un’incomprensione molto forte, e di fatto irrisolta. “Mi sipiace molto per quello che è successo. Siamo state distante, poi ci siamo chiarite. Ma siamo diverse caratterialmente, e questo lo abbiamo scoperto vivendoci”.