Serie tv: le 5 curiosità su The O.C. che ancora non conoscevi

Oggi proveremo a raccontarti alcune curiosità su una delle serie televisive più famose degli ultimi vent’anni: The O.C. Eccone cinque

The O.C. è una serie televisiva statunitense andata in onda tra il 2003 ed il 2007. Questo show è stato creato da Josh Schwartz, coautore di altre serie di grande successo come Gossip Girl e Chuck. O.C. è l’abbreviazione di Orange County, la contea californiana nella quale la serie è ambientata sin dal primo episodio. Il numero di episodi totali è 92, suddivisi in quattro stagioni.

A partire dalla seconda stagione in poi, lo show è andato in onda in Italia e negli Stati Uniti nello stesso anno, a distanza di poche settimane. Il grande successo di questo teen drama ha permesso a diversi attori di farsi conoscere dal grande pubblico. Su tutti, Benjamin McKenzie (visto anche nei panni di James Gordon in Gotham) ha usato questo show come trampolino di lancio. Oggi vogliamo raccontarti le cinque curiosità su The O.C. che ancora non conoscevi.

5 curiosità su The O.C.

Molte serie televisive di successo hanno tantissime curiosità o aneddoti da raccontare. Come abbiamo già fatto recentemente con altre produzioni, oggi è il turno di The O.C., una delle serie televisive più amate dal pubblico giovanile degli ultimi anni.