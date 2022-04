Rompicapo di logica: scopri di che si tratta, non cadere nel trabocchetto!

Il fascino dei rompicapo di logica e la possibilità di cadere in un trabocchetto rendono la sfida ancora più interessante. Di cosa si tratta? Scopri leggendo tra le righe l’argomento nascosto. A fine articolo troverai come sempre la soluzione, vediamo chi avrà la meglio.

Risolvere i rompicapo di logica e sfuggire ad un odioso trabocchetto è il livello successivo che viene raggiunto da un vero gamer! Si tratta di mettersi in gioco senza aver paura di perdere, d’altronde quando si tratta di accogliere una sfida significa proprio questo. Gli indovinelli sono un ottimo passatempo ed hobby, specialmente se si usa molto lo smartphone e il pc. Allora, che stai aspettando? Risolvilo!

I rompicapo di logica sono i più famosi e richiesti, ma al tempo stesso quelli che più tra tutti fanno perdere la testa. Questa volta sarò buona, non ti imporrò un tempo prestabilito, stai sulla pagina quanto vuoi, ma ricorda che io già sono a conoscenza della soluzione del corrente enigma.

La consegna dice proprio così:

“Valgo più di una parola, chi mi nomina mi viola. Chi sono?”

Diciamo che se sei in grado di leggere tra le righe, mettendo in atto un po’ di sano buon senso, potresti trovare in pochissimo tempo la risposta tanto attesa. L’immaginazione e la logica a volte si incontrano, ed accade proprio in sfide del genere.

Scorri per leggere la risposta e la spiegazione!

Rompicapo di logica: soluzione e niente trabocchetto!

Nel nostro sito ti potresti davvero divertire con tantissime sfide, perché abbiamo curato lo stile e le regole di molti rompicapo. Se ti piacciono le immagini enigmatiche ti consiglio il rompicapo versione rebus, vedrai che rimarrai soddisfatto. Invece, se sei rimasto in quello di logica del giorno, significa che vuoi andare a fondo alla questione. Vediamo chi tra i due ha trovato la soluzione giusta, ora ti dico la mia!

Mai come in questo caso, un’immagine vale più di mille parole! La soluzione l’avresti potuta trovare soltanto mettendo in atto, come ti avevo già consigliato, del buon senso, ma non solo. La risoluzione dei rompicapo non va cercata nel significato letterale.

Quando ti si dice, “leggi tra le righe”, implica un’analisi differente da quella che faresti comunemente nella lettura di un testo qualunque. Filosofando un po’, è noto che ciò che vale tantissimo e che spesso viene sminuito, specialmente da chi lo nomina in maniera avventata, è la soluzione dell’enigma di logica.

La risposta esatta è: il silenzio!

Allora, se ti è piaciuto questo rompicapo a trabocchetto, prova la sfida ottica e trova la farfalla in mezzo alla vegetazione, vedrai che il gioco ti farà impazzire, ma una volta trovata la soluzione, sai che soddisfazione!

Come sempre sei stato poco attento, allenati di più, ci vediamo al prossimo rompicapo, ti darò la rivincita.