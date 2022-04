Rompicapo Rebus: trova la parola nascosta dalle quattro immagini!

Allena la tua mente con degli enigmi divertenti, oggi Instanews ha in serbo per te: il rompicapo rebus della parola! Mantieni alta l’attenzione, perché hai un tempo limite per risolverlo, circa 3 minuti. Come sempre, a fine articolo troverai la risposta, ma affrettati a trovarla da solo!

Non ci sono metodi assoluti per risolvere un rompicapo, specialmente quando si tratta di un rebus e di una parola da trovare. La ragione risiede nel fatto che ognuno ha un modo personale di pensare e fare i diversi nessi e collegamenti tra i termini. Proprio per questo, non scoraggiarti se non lo risolvi da solo, la prossima volta sarai ancora più attento. Allora, stanno passando i tre minuti, cosa ti suggeriscono le quattro immagini?

Ebbene sì, con il rompicapo rebus dobbiamo scoprire la parola nascosta tra i “pixel” potremo dire, di queste foto. La bellezza delle sfide è che vanno colte al volo, inoltre i giochini di questa tipologia sono anche divertenti da affrontare in compagnia di alcuni amici. Sottoponi anche a loro l’enigma, più teste insieme potranno trovare la risposta in meno tempo.

Ti consiglio di elaborare con delle frasi le immagini qui riportate. E’ un ottimo modo per trovare la soluzione, ma ti conviene fare in fretta.

La risposta è nel prossimo paragrafo, impegnati ce la puoi ancora fare.

Rompicapo rebus: ecco qual è la parola mancante!

Cosa rappresenta quest’immagine? E’ proprio il nesso delle foto precedenti di cui stavamo parlando! I rompicapo non vanno mai presi sul serio, o meglio bisogna saper leggere la consegna, ed in questo caso tra i frame delle foto.

Nella prima, abbiamo una bambina imbronciata a scuola; nella seconda, degli oggetti da lavoro su un piano, cioè occhiali, quaderno e matita; nella terza, dei cocktail e un sigaro da bar; mentre nella quarta e ultima, un ripiano con tanti snack.

In comune hanno tutti un dettaglio: il bancone! Che tu la voglia chiamare banco, scrivania, o in qualsiasi altro modo, questa è la risposta corretta!

Esercitati e ci sfideremo nel prossimo enigma!