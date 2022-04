Discusso ex vippone sbarca all’Isola dei Famosi? La verità in diretta

Se credi che il Grande Fratello Vip sia ormai caduto nel dimenticatoio, ti sbagli di grosso. L’ex vippone interviene sull’Isola dei Famosi, il reality di punta del momento, rivelando oltre che le sue intenzioni, anche dei dettagli sconvolgenti. La verità salta fuori, ecco quanto detto.

L’ex vippone in questione sta ribaltando i ruoli in scena, perché le ultime affermazioni sotto gli occhi di tutti hanno generato un caos mediatico importante. L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi ha preso già da un mese e poco più circa, il posto del Grande Fratello Vip conquistando una parte della grossa fetta di pubblico dell’ex trasmissione, ma non solo. Infatti, uno degli ex gieffini rivela più di una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Ciò che più contraddistingue un reality è l’incidenza che riesce a maturare nei confronti del pubblico. Se dopo mesi dalla conclusione del Grande Fratello Vip ex concorrenti hanno ancora un certo peso, allora è evidente il successo ottenuto. Infatti, l’ex vippone in questione è riuscito a dire la sua anche sull’Isola dei Famosi

Spesso si mettono a paragone i due format, sia per personaggi in ballo, ma anche per risultati in termini di share. In ogni caso, i presentatori cercano di tenere alte le redini del gioco, mantenendo alta l’attenzione.

Dietro le quinte però compare il personaggio che nessuno si sarebbe aspettato.

Ex vippone si pronuncia così sull’Isola dei Famosi

I colpi di scena sono tanti, specialmente in seguito agli ultimi eventi che hanno visto un abbandono poco prima della diretta tv, un fatto che è stato vissuto da Ilary Blasi come una bella batosta mediatica, ma tanto altro. Perché the show must go on, e non possiamo negare che quando parliamo di reality, televisione, e intrattenimento folle e inaspettato, non possiamo pensare al man più man di tutti!

Proprio come diceva nei suoi innumerevoli ritorni nella casa del GF Vip, “eh sono ancora qua”, cantando la melodia da lui intonata. Alex Belli ritorna in scena. Chi l’avrebbe mai detto che dopo tanta televisione, sarebbe tornato alla ribalta? Il punto è che sa sempre quando dire la sua, infatti si esprime in un momento particolare.

Ignazio Moser e Valentina Barbieri durante la diretta social di Instagram dell’Isola Party, intervistano l’ex gieffino, e dalla sua bocca escono delle verità sorprendenti. La prima fra tutte è che conosce Supervivientes la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, la quale ha un concorrente definito “originale e imprevedibile” in Capitan Morgan.

E’ un personaggio che ha la funzione di stravolgere le carte in tavola, un ruolo che a Belli piace. Infatti, ne approfitta per entrare nel discorso a fondo e dire:

“Se mi volete io prendo l’elicottero, mi lancio e vado a fare un po’ di scompiglio sull’isola. Il capitan Belli! Quello è un ruolo che a me piacerebbe tantissimo!

Insomma, ha pienamente espresso di voler segnare il suo ingresso anche in questo reality. Come possiamo dire, lui ha buttato la lenza con l’esca, quello che è da vedere è se questa sua arma abboccherà qualcosa! Così, tra una chiacchiera e l’altra è saltata fuori l’intenzione del gieffino, insieme ad un’altra notizia.

L’ex vippone che ha fatto l’Isola nel 2015 con Rocco Siffredi ha ammesso che nei video in diretta erano coperti dalla paratia, situazione a lui rassicurante, perché sotto il Re del mondo dell’erotico avrebbe fatto sentire piccolissimo chiunque! Di certo già di scombussolamenti vari se ne è parlato molto, la punizione in seguito alla violazione del regolamento è stata un’altra batosta nelle dinamiche in atto.

Quindi, l’ennesimo colpo di scena di Belli è l’ultima news che ha determinato un nuovo possibile scenario. Attendiamo le altre novità, restiamo aggiornati.