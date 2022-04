Il Paradiso delle signore: Vittorio con le spalle al muro

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore fino a venerdì 22 aprile 2022, la famosa soap del pomeriggio di Rai 1

Torna in piena forma “Il Paradiso delle Signore”. La soap opera del pomeriggio di Rai 1 sta ottenendo sempre maggiore successo, ed è diventato un appuntamento immancabile per gran parte del pubblico del pomeriggio. La settimana è iniziata ieri, e da oggi si entra nel vivo con la puntata che andrà in onda tra poco. Le vicende portanti di questi giorni riguardano Vittorio, che informa la famiglia Paradiso di aver chiamato un importante medico per la cura di Beatrice, che continua a essere in coma. Invece, Ferdinando dichiara finalmente il suo amore a Ludovica, mentre lei continua ad avere un rapporto burrascoso con Marcello.

Quindi la sua testa è altrove… invece Flora sogna che la sua storia con Alberto possa avere una svolta positiva, ma invece lui non pensa ad altro che ad Adelaide. Vorrebbe convincerla che lui tiene davvero a lei. Intanto, Dante affronta Vittorio, chiedendo il diritto di stare vicino a Beatrice perché la ama. Conti, però, non gli crede. Stefania, intanto, riceve un biglietto da Marco: le dà un appuntamento in piazza tutte le sere alle 19, e intanto Gemma continua a essere convinta di poterlo prima o poi riconquistare.

Il paradiso delle Signore: preoccupano le condizioni di Beatrice

Adelaide, intanto, mette Umberto di fronte a una scelta, e lui decide di allontanarsi da Flora. Ludovica, inoltre, deciderà ad accompagnare la mamma in America, ma questa idea non piacerà per nulla a Flavia e Fiorenza, che spiegheranno alla ragazza che potrebbe causare molti problemi. Beatrice è ancora in coma, e Vittorio si trova costretto a cedere il marchio “Paradiso delle Signore” a Dante, però pone anche delle condizioni molto precise.

I medici sono molto preoccupati per le condizioni di Beatrice, e questo manda Vittorio letteralmente in crisi. Flora riceve una proposta interessante, che la fa pensare di risolvere i suoi problemi sentimentali, in modo da poter cambiare di nuovo la sua vita. Gloria esorta Stefania a non rinunciare ai suoi sentimenti, per questo lei decide di incontrare Marco e i due si baciano appassionatamente.