Ida Platano stravolge tutto dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre del trono over di Uomini e Donne: irriconoscibile, foto.

Ida Platano, sempre più protagonista di Uomini e Donne, stravolge tutto dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre del trono over. La dama e il cavaliere hanno formato una delle coppie più amate della storia del trono over. Tra i due, tuttavia, è tutto finito da diverso tempo ed entrambi hanno scelto di ricominciare cercando nuovamente l’amore nel programma di Maria De Filippi. Se Ida è tornata dalla scorsa stagione e, in quella attuale, ha già vissuto diverse delusioni, Riccardo è tornato a far parte stabilmente del dating show di canale 5 da poche settimane.

Tra Ida e Riccardo, l’affetto c’è ancora e i due, non solo hanno ballato insieme, ma hanno anche chiacchierato a lungo scatenando la dura reazione di Tina Cipollari nei loro confronti. Il ritorno di Riccardo ha così scatenato i fan più romantici di Uomini e Donne che sognano un ritorno di fiamma, ma dall’altra parte, ci sono i fan del dating show che hanno notato un cambiamento drastico dell’immagine di Ida.

Ida Platano stravolge il look: per i fan è irriconoscibile

Con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, Ida Platano si è mostrata con un look totalmente diverso da quello che, solitamente, sfoggia durante le puntate di Uomini e Donne. La dama del trono over, sin dalla prima puntata, si è sempre mostrata con una lunga chioma liscia che, nel corso del tempo, è stata acconciata in diversi modi. Ultimamente, però, Ida ha deciso di stravolgere tutto come potete vedere dalla foto qui in basso.

Addio ai capelli lisci da parte di Ida che oggi sfoggia una chioma riccia e selvaggia. “Buongiorno belli miei. I capelli vi piacciono lisci o ricci? L’importante è piacersi e non piacere”, ha scritto Ida nella didascalia che accompagna la foto. Un cambiamento radicale, quello della Platano che, durante la puntata del ritorno di Riccardo Guarnieri, non ha trattenuto l’emozione.

I fan, pur riconoscendo comunque la bellezza della dama, ammettono di far fatica a riconoscerla. C’è, poi, chi si chiede a cosa sia dovuto il cambiamento. Ida che lavora da anni come parrucchiera e che ha un suo salone, ama giocare con i capelli. Tuttavia, dopo le delusioni che ha vissuto nella stagione in corso di Uomini e Donne, ultima quella con Alessandro Vicinanza, potrebbero averla spinta a cambiare la propria immagine per cambiare, poi, la propria vita privata.

Il nuovo look di Ida, dunque, servirà per portare nuovamente l’amore nella vita della Platano che, esattamente come l’amica Gemma Galgani, spera di trovare il principe azzurro?