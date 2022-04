Rompicapo visivo: è scappato un topo, trovalo in mezzo ai gatti!

Benvenuti al consueto appuntamento degli enigmi di Instanews. Il rompicapo del topo è una bella gatta da pelare, ma sono certa che in mezzo ai gattini qui raffigurati, riuscirai in meno di un minuto a trovare l’animale. Se non ci riesci, è chiaro che avrò vinto io la sfida. Allora, che aspetti? Mettiti in gioco.

Il rompicapo del topo è un gioco tutto visivo, ma non solo. Dovrai essere in grado in pochissimo tempo di trovare l’animale richiesto nella consegna, ovviamente senza sbirciare la soluzione alla fine dell’articolo! La bellezza degli enigmi è che permettono di mettere in pratica delle capacità che a volte pensiamo di non possedere, ma che in realtà abbiamo, solo che non le utilizziamo spesso. Essere rapidi a risolvere i rompicapo è una vera sfida, ma che può essere colta senza problemi.

Come già detto il rompicapo del topo sembra impossibile, ma in realtà la soluzione è sotto i tuoi baffi. Cosa bisogna fare in sostanza? Trovare in meno di un minuto il topolino che è scappato in mezzo ai gatti. Ci vuole un bel coraggio da leone a trovarsi in mezzo ai propri aguzzini, ma l’animale è molto più furbo di quello che pensi.

Osserva per bene l’immagine, e controlla con attenzione dove può trovarsi. L’animaletto per quanto piccino, ha inscenato un vero stratagemma per non farsi beccare…

Ti ho dato troppi indizi, adesso dovresti davvero essere in grado da solo di trovarlo senza problemi, altrimenti la mia vittoria sarà schiacciante!

Rompicapo visivo: ecco dove si trova il topo!

Non ci sono dubbi sul fatto che i rompicapo sono davvero delle sfide divertentissime. Infatti, nel nostro sito potrai sbizzarrirti. Ti piace la matematica? Prova il rompicapo numerico e trova la giusta combinazione, oppure se ti piace le logica ce ne sono tanti altri, per tutti i gusti. Invece, se sei rimasto sulla sfida di oggi, attendi un altro minuto, perché sto per svelarti la soluzione che ti farà letteralmente impazzire.

Piccolo e furbetto, il topolino l’ha fatta sotto i baffi sia dei gattini che del giocatore! L’animale protagonista del rompicapo di oggi ha saputo prendere in giro tutti. Come? Ha fatto finta lui stesso di essere un gatto! Ha assunto la stessa posizione dei suoi nemici, e si è colorato la pelle delle stesse sfumature del pelo dei mici, di arancione.

Il topo si trova in alto a destra!

Infatti, nonostante l’abile mascheramento che è riuscito ad inscenare, non può in nessun modo nascondere un dettaglio abbastanza evidente, le orecchie. Avresti dovuto trovare subito l’anomalia del disegno, memorizzando per bene le informazioni delle linee e dei tratti che invece raffigurano i gattini.

Se ti è piaciuto questo rompicapo, ti consiglio il rebus delle immagini e delle parola da scoprire, vedrai che ti farà letteralmente perdere la testa, ma credimi è una sfida di logica interessante.

Allora, ti è piaciuta la sfida? Diciamo che già all’inizio ti avevo dato troppi suggerimenti, se sei stato bravo a coglierli, significa che ti stai allenando bene. Ci vediamo al prossimo rompicapo.