Isola dei Famosi daytime 20/4/22, guerra sfiorata: Nicolas placa Guendalina

All’Isola dei Famosi si è sfiorata l’ennesima guerra tra i concorrenti. Questa volta Nicolas Vaporidis ha dovuto placare la furia di Guendalina Tavassi.

L’Isola dei Famosi ritorna sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo ed avvincente appuntamento con il suo daytime. Daytime che come al solito a farla da padrone sono i colpi di scena tra i concorrenti che presi probabilmente dalla fame si lasciano andare a dinamiche degne di nota.

Tant’è che oggi è stata sfiorata l’ennesima guerra tra i concorrenti. Ad iniziare il tutto sono stati Roger e Blind. I due si sono recati dall’altra parte dell’Isola, dove risiedono i Cucaracha, ed hanno preso due cocchi. Guendalina Tavassi ha fatto notare loro che i cocchi erano già stati presi e che li avevano lasciati lì a riposare perché troppo maturi.

I due non hanno voluto sentire ragioni ed hanno comunque portato i cocchi dalla loro parte dell’Isola, facendo scatenare la furia di Guendalina Tavassi.

Guendalina Tavassi una furia all’Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis interviene

Guendalina Tavassi ha fatto notare che i cocchi erano i loro, ma i due concorrenti non hanno voluto sentire ragioni e hanno proseguito per la loro strada. La naufraga ha iniziato a scaldarsi, affermando che se loro volevano tenersi i cocchi trovati da lei non avrebbero utilizzato il fuoco in loro possesso per poter mettere in tavola la cena.

A questo punto è intervenuto Nicolas Vaporidis che ha provato a riportare la calma, chiedendo gentilmente la restituzione dei cocchi e non solo. L’attore ha rimproverato la sua compagna di viaggio, consigliandole di utilizzare toni meno forti in quanto così non avrebbe fatto altro che scatenare l’ennesima lite con l’altro gruppo per un motivo futile e sterile.

Guendalina Tavassi non ha voluto sentire ragioni ed è rimasta ferma nella sua posizione e quando Roger e Blind hanno riportato indietro i cocchi, lei non ha potuto fare a meno di provare una certa gioia percependo il tutto come una vittoria considerando che i due frutti sono tornati ai loro legittimi proprietari.

Questo però non ha fatto altro che dimostrare che tra i due gruppi si respira un’aria tesissima all’Isola dei Famosi.