Uomini e Donne puntata 20/4/22, il dettaglio non sfugge: il tronista è in difficolta

A Uomini e Donne il dettaglio non è affatto sfuggito in studio e il tronista è apparso in evidente difficoltà.

Uomini e Donne è il programma dei sentimenti per eccellenza e spesso e volentieri si va incontro a sonore batoste oppure a veri propri colpi di scena che diventano storie d’amore ricche di passione.

Lo sanno bene Ida e Riccardo che secondo tutti i presenti in studio si amano ancora, mentre loro continuano a negare affermando che si tratta soltanto di qualche chiacchierata piacevole dopo anni che non si vedevano ancora ma quando Tina Cipollari, audace come non mai, ha chiesto alla dama se provasse ancora qualcosa lei ha preferito non rispondere facendo nascere in tutti il sospetto che forse i dubbi non sono del tutto sbagliati.

Anche il tronista Luca Salatino è in difficoltà. Il dettaglio in studio non è sfuggito a nessuno, tranne alla diretta interessata che non ha colto le sue attenzioni.

Luca Salatino in difficoltà a Uomini e Donne: Lilli in dubbio

Luca Salatino, che ieri come tutti è rimasto stranito dall’annuncio inaspettato di Tina Cipollari, è uscito con Soraia e l’esterna è andata a gonfie vele. Anche se tra lei e Aurora c’è stato qualche piccolo botta e risposta.

Soria ha insinuato il dubbio su Aurora, affermando che secondo lei e da quanto le hanno riferito lei non ha alcuna intenzione di conoscere il tronista realmente ma sarebbe interessata soltanto alla visibilità che il programma può dare. Lei ovviamente nega e l’attenzione si sposta su Lilli.

Luca è deluso dalla sua corteggiatrice in quanto non sembra essere più interessata a lui. In puntata, infatti, lei non lo degnerebbe di uno sguardo e quando lei nega lui replica a tono: “Se n’è accorta perfino Aurora che mi ha chiesto se la smetto di controllare se mi stai guardando o meno” ha esclamato e da lì in poi è calato il silenzio. Lei ha provato ad indagare se Aurora, la nuova arrivata, fosse di più nei suoi pensieri rispetto a lei o meno ma si è rifiutato di rispondere trovando il quesito piuttosto sciocco.