Dopo l’eliminazione di Amici, Nunzio riceve il messaggio più bello

Il ballerino di latino Nunzio, dopo l’eliminazione da Amici al termine del ballottaggio contro Albe, riceve il messaggio più bello.

La settima puntata del serale di Amici 21 ha decretato l’eliminazione del ballerino Nunzio. Dopo aver vinto altri ballottaggi come quello contro LDA, Nunzio ha perso l’ultima sfida contro Albe, cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Una sconfitta a cui Nunzio ha reagito con eleganza ringraziando non solo Maria De Filippi e i compagni, ma anche Alessandra Celentano che, con le sue critiche, gli ha permesso di crescere.

“La Celentano è stata cattiva con me, cattivissima, però allo stesso tempo è quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo dargliela vinta. Mi ha messo in competizione con me stesso e per questo le sarò sempre grato”, ha detto a Witty Tv.

Dopo l’addio al serale di Amici 21, Nunzio ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, ma ha anche ricevuto il messaggio più bello.

Le prime parole di Nunzio dopo Amici 21 e il messaggio di Raimondo Todaro

Quella nella scuola di Amici 21 è stata un’esperienza che Nunzio non dimenticherà mai. Arrivato nella scuola poche settimane prima del serale in seguito all’abbandono di Mattia che ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio, Nunzio che, da bambino aveva studiato con Raimondo Todaro, ha fatto progressi settimana dopo settimana.

“Non potevo chiedere di più da me stesso. Quello che è entrato è stato un Nunzio troppo sicuro di sé, troppo spavaldo, un Nunzio che non piangeva mai. Invece oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista”, ha detto Nunzio alle telecamere di WittyTv.

Dopo le parole per la Celentano, non poteva mancare una dichiarazione per Raimondo Todaro che conosce sin da quando era bambino. “Gli voglio bene e se dico quello che penso è perché lo reputo come un padre nel ballo. Però poi abbiamo parlato e ho capito dove ho sbagliato, da lì il nostro rapporto si è ripreso, com’era una volta”.

Dopo la settima puntata del serale di Amici 21 che ha decretato l’eliminazione di Nunzio, su Instagram, Raimondo ha scritto un bellissimo messaggio per il ballerino. “Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto, anche quando eravamo distanti. Grazie a te per le emozioni che mi hai dato nella carriera agonistica prima e ad Amici poi. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme!”.