Catia Franchi è la nuova Gemma? La sorella di Elisabetta Franchi star a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale5, C’è stato un furibondo scontro verbale, e scoppia il caos nello studio

È successo davvero di tutto nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata di venerdì andata in onda su Canale 5, Giacomo e Gemma sono usciti insieme e si è fatto il punto su questa svolta nella loro conoscenza. La Dama di Torino sembrava decisamente entusiasta per questa sua nuova esperienza. Intanto, Vincenza ha lanciato fortissime accuse contro il cavaliere Saverio, mentre Catia Franchi è stata la vera protagonista con una serie di polemiche senza fine.

Giacomo e Gemma si sono confrontati, e hanno spiegato che insieme hanno trascorso una bella esterna. La Galgani si è beccata qualche acida battuta sul fatto che finalmente ha deciso di uscire con un uomo della sua età. Gemma, tuttavia, sembrava molto convinta di poter proseguire questa conoscenza con lui. Anzi, a dirla tutta si è mostrata molto euforica. Meno contenta, invece, Vincenza. Lei è uscita con Saverio, ma le cose non sono andate bene.

Uomini e Donne, quante contraddizioni tra Catia e Biagio

Lui, infatti, ha forse esagerato nel voler cercare un approccio fisico. Baci e abbracci (che la donna ha ricambiato) ma che a quanto pare l’hanno piuttosto infastidita. La stessa Vincenza ha scoperto che Bruno ha conosciuto due nuove donne, e che Maria De Filippi ha invitato dietro le quinte. Pinuccia si è molto arrabbiata per la rivelazione sulla sua dentiera, e ha spiegato di essere molto arrabbiata con Bruno, nonostante le scuse del cavaliere. Intanto Bagio e Catia hanno parlato al centro dello studio dopo lo scontro molto acceso dell’ultima settimana.

Lui è furioso per le critiche di Catia sulla sua situazione economica, tirando in ballo la parentela della dama con la famosa stilista Elisabetta Franchi. Catia si è difesa, accusando Biagio di voler farsi conoscere per quello che non è. In ogni caso, nonostante la sfuriata, i due si sono dati un nuovo appuntamento. Anche Armando Incarnato ha accusato duramente Catia, dicendo che ha fatto di tutto per umiliare Biagio.