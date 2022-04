Uomini e Donne puntata 29/4/22, Maria spiazzata: “Mai successo prima”

By

A Uomini e Donne, Maria De Filippi è apparsa spiazzata di fronte alla scelta della dama: “Mai successo prima” ha commentato stupita.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento di questa settimana e non si poteva concludere nel modo migliore considerando che è stata puntata ricca di colpi di scena.

Con gran stupore il tutto, a differenza delle scorse settimane, è iniziato con Gemma Galgani al centro studio. La dama ha iniziato la sua conoscenza con Giacomo ed è rimasta estremamente contenta della sua persona affermando che vorrebbe proseguire il tutto se lo vuole anche lui. Il cavaliere è d’accordo con lei e ritiene sia una piacevole scoperta.

A Maria De Filippi non è sfuggito un dettaglio al centro studio sulla dama e lei ha confermato ciò che aveva intuito: per la prima volta in tanti anni è successo.

Gemma Galgani lascia Maria De Filippi senza parole a Uomini e Donne

Maria De Filippi ha notato che per la prima volta Gemma Galgani è rimasta colpita da un suo coetaneo in quanto il signor Giacomo, proprio come lei, ha 72 anni e solitamente si è sempre dimostrata essere attratta da uomini più giovane.

La conduttrice ha chiarito che non c’è nulla di male ad avere un certo interesse nei confronti di persone più giovani, ma che l’è sembrato strano. La dama ha confermato tutto quello che ha detto la padrona di casa, ammettendo di avere un certo interesse nei confronti del cavaliere e per questo motivo, se anche lui è d’accordo, vorrebbe proseguire la sua conoscenza. Che sia finalmente arrivato il suo felici e contenti?

Intanto la puntata è proseguito con uno scontro tra Biagio Di Maro e Catia Franchi. Lui l’ha giudicata una donna superficiale ed interessata soltanto alla bella vita, ma lei non è stata di meno e lo ha accusato di essere un poveraccio. In studio la dama ha trovato un riscontro positivo soltanto da parte di Tina Cipollari asserendo che nel parterre ci sia una forte ipocrisia da parte di tutti i protagonisti.

“Se fosse stata un’altra le avreste dato ragione, invece ha un cognome importante e le andate tutti contro” ha concluso, ammettendo di ignorare che Catia fosse la sorella di Elisabetta Franchi.