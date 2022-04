Isola dei Famosi daytime 29/4/22, superato ogni limite: pesanti accuse tra i naufraghi

All’Isola dei Famosi volano pesanti accuse tra i concorrenti di Ilary Blasi: questa volta hanno superato il limite.

L’isola dei Famosi anche oggi è pronta a tenere compagnia i telespettatori di canale 5 in attesa della diretta di questa sera in compagnia di Ilary Blasi e due suoi fedeli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Tante sono le novità che attendono non solo i telespettatori, ma anche i naufraghi stessi. Continuano infatti le eliminazioni ma anche i nuovi ingressi in quanto il programma ha subito un prolungamento. Per questo motivo sono sati chiamati nuovi concorrenti e tra questi spunta il nome di Mercedesz Henger, che è stata ufficializzata la scorsa settimana attraverso una clip mostrata in studio.

Della sua venuta sono a conoscenza soltanto Edoardo Tavassi ed Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro, e dovevano mantenere il segreto con i loro compagni di viaggio altrimenti sarebbero andati incontro ad una forte penalità. Saranno riusciti a resistere? Nell’attesa di scoprirlo vediamo che cos’è successo durante il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi.

Laura Maddoloni accusa Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi: violato il regolamento?

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dopo aver trasmesso la proposta di matrimonio tra due concorrenti, parte subito con il botto mostrandoci pesanti accuse tra i concorrenti.

Laura Maddoloni ha insinuato che Guendalina Tavassi per prendere un maggiore numero di cocchi si sia recata in alcuna zone in cui la produzione ha vietato loro di andare per ragioni di sicurezza. L’ex concorrente del Grande Fratello ha negato le accuse ricevute ma la moglie di Clemente Russo non vuole sentire ragioni ed è convinta di ciò che dice.

La Tavassi è arrivata al limite sostenendo di essere stufa di essere continuamente sotto attacco dai suoi compagni di viaggio. A sostenerla però c’è suo fratello Edoardo che ha provato a farle vedere il tutto da una prospettiva diversa. Secondo lui, infatti, molti dei naufraghi non sarebbero altro che attaccarla soltanto perché in questo modo avrebbero una maggiore visibilità durante il corso delle due dirette settimanali con Ilary Blasi.

Questa sera, infatti, sicuramente si parlerà di questo scontro ma Edoardo ci ha visto lungo oppure si tratta soltanto di un malinteso?