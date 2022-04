Isola dei Famosi daytime 28/4/22: arriva la proposta di matrimonio in Honduras

All’Isola dei Famosi è arrivata la proposta di matrimonio in Honduras. La coppia si è spinta oltre il reality show di successo di canale 5.

All’Isola dei Famosi Ilary Blasi lo aveva chiarito fin dal primo momento: tutto può cambiare. Per questo motivo non ha stupito che oltre a numerose liti e discussioni, tra i concorrenti sia anche nato l’amore.

Ebbene sì: tra cocchi, palme e i crampi allo stomaco è anche nata una storia d’amore tra Estefania e Roger. Durante il daytime andato in oggi però la coppia ha raggiunto un livello successivo in quanto è arrivata una proposta di matrimonio.

Certo, la proposta è arrivata con un pizzico di ironia da parte della bella modella spagnola, ma i suoi occhi hanno fatto sognare il suo compagno e mandato in tilt gli utenti della rete.

Estefania ha chiesto a Roger di sposarlo all’Isola dei Famosi ma lui che cosa le avrà risposto?

La proposta di matrimonio di Estefania manda in tilt il pubblico dell’Isola dei Famosi

Il tutto è nato, ovviamente dopo la guerra dei cocchi tra Guendalina e Laura, da Carmen Di Pietro che ha fatto notare alla bella modella spagnola come il suo fidanzato sappia fare ogni cosa: “E’ un ragazzo da sposare, fallo prima che scappa“ ha suggerito lei.

Così Estefania ha preso la palla al balzo e ha chiesto a Roger se volesse sposarlo. Ovviamente la proposta era fatta con un pizzico di ironia, come vi abbiamo già specificato poco fa, ma ha comunque fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani che ha seguito il tutto con estrema attenzione.

“Dov’è l’anello?” ha risposto il bel modello brasiliano, ma Carmen Di Pietro è subito intervenuta in soccorso della sua compagna di viaggio e ha replicato affermando che presto arriverà anche quello.

Per Roger le cose però non sono tutte rose e fiori, in quanto insieme a Nick ha scelto di rinunciare alla sua porzione di riso per provare a pescare qualcosa con la zattera data loro dalla produzione. Purtroppo però non è andata come sperato e i due sono tornati a mani vuote dai loro compagni.