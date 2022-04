Isola dei Famosi daytime 27/4/22, un cocco scatena la guerra: naufraghi divisi

All’Isola dei Famosi i naufraghi di Ilary Blasi sono più divisi che mai. Un cocco ha scatenato la guerra e creato due fazioni.

All’Isola dei Famosi, durante la diretta di lunedì scorso, Ilary Blasi ha comunicato ai suoi concorrenti della scomparsa della due fazioni e che ormai tutti formano un unico grande gruppo.

Questo sembrava essere una bella notizia, visto che c’erano severe regole a dividerli, ma così non è stato in quanto tra i concorrenti non c’è alcuna voglia di formare un unico gruppo ed una squadra sola unita per un obiettivo in comune.

Tant’è che nel daytime di oggi è scoppiata una vera e propria guerra tra di loro a causa di un cocco che sarebbe stato preso senza permesso e questo ha mandato su tutte le furie Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni. Le due sono decisamente ai ferri corti, ma non è di certo finita qui.

Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni ai ferri corti all’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi aveva scelto di donare alcuni cocchi che aveva trovato ai suoi compagni Clemente Russo e Laura Maddaloni in segno di pace considerando che i rapporti tra loro non erano tra i migliori. La coppia però avrebbe preso anche altri cocchi mandando su tutte le furie la sorella di Edoardo, che sembrerebbe aver trovato l’amore all’Isola dei Famosi, in quanto non avrebbe autorizzato loro a prenderli.

I due sposi sono rimasti alquanto spiazzati dalla rivelazione della loro compagna di viaggio in quanto credevano di essere un gruppo e di poter dividere ogni cosa. La discussione è però degenerata e Laura e Guendalina si sono trovate faccia e faccia a discutere per un cocco e Clemente Russo ha ribadito che se le cose stanno così non si può di certo formare un unico gruppo. Tanto da chiedere a Nicolas Vaporidis di schierarsi apertamente contro o a favore di loro.

Guendalina Tavassi ha sbottato all’Isola dei Famosi trovando la reazione della coppia alquanto esagerata, soprattutto nel momento in cui hanno chiesto agli altri di prendere una posizione in merito a quanto accaduto sulla guerra generata dai cocchi trovati da lei.