Uomini e Donne puntata 27/4/22, Gemma ritorna al centro studio: Maria titubante

A Uomini e Donne Gemma Galgani è tornata al centro dello studio dopo settimane di assenze. Maria De Filippi è apparsa piuttosto titubante.

Uomini e Donne ha vantato per anni, oltre 10, la presenza di Gemma Galgani tra le sue protagoniste. Da settimane, se non da mesi, la presenza della dama nel parterre non è stata così scontata in quanto se prima le puntate iniziano concentrandosi soltanto su di lei, ora è diventato un contorno, non apprendo bocca durante il corso delle varie registrazioni.

Oggi però qualcosa è cambiato e la dama è tornata al centro studio dopo aver attirato le attenzioni di un nuovo cavaliere, ma procediamo con calma e vediamo che cos’è successo in puntata prima di questo momento.

Il tutto ha avuto inizio con Bruno e Vincenza. Lui ha deciso di concederle un po’ di tempo in più per comprendere se è lui quello giusto o meno, ma nel frattempo un nuovo cavaliere è venuto a corteggiarla e lei ha accettato il tutto. Chi avrà la meglio tra i due?

Gemma Galgani ritorna in scena: il cavaliere vuole lei a Uomini e Donne

Si è passato a Riccardo Guarnieri, che nella puntata di ieri è stato massacrato da Tina Cipollari, che ha chiuso la conoscenza con Gloria ma non ne sente la mancanza in quanto ha iniziato a conoscere un’altra dama. Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, ha deciso di chiudere la conoscenza con la dama scesa appositamente per lui in quanto non ha sentito l’attrazione giusta per poter proseguire.

Un nuovo cavaliere in studio però, Giacomo, interviene e afferma di voler conoscere Gemma Galgani perché interessato alla sua storia. Maria li chiama al centro del parterre, anche se appare un po’ titubante nei confronti della dama che fino a poco tempo fa era la regina incontrastata degli Elios.

La dama accetta la sua corte e dopo la fine della puntata si vedranno per capire se ci sono le basi o meno per iniziare un’eventuale conoscenza. Questo ha segnato il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e Donne per quanto riguarda il centro studio, ma i bei tempi sembrano essere ormai soltanto un lontano ricordo. Lo spazio a lei dedicato è stato davvero breve per poi indagare sulle esterne dei tronisti.