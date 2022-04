Uomini e Donne puntata 26/4/22, delirio in studio: Tina massacra Riccardo

A Uomini e Donne c’è stato il delirio in studio dopo che Tina Cipollari ha massacrato Riccardo Guarnieri. L’opinionista è inarrestabile.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per il primo appuntamento di questa settimana, che a causa della celebrazione del 25 aprile è slittato al martedì e non al lunedì.

La puntata, come al solito, ha avuto inizio con i protagonisti del Trono Over. Riccardo Guarnieri si è avvicinato ad Ida Platano, visibilmente scossa per una recente discussione con l’opinionista Tina Cipollari, consigliandole di non dare troppo peso alle sue parole in quanto non rappresenta una persona importante della sua vita.

L’opinionista, nel sentire queste parole, non ha di certo reagito bene e si è scagliata contro il cavaliere mandando in delirio il pubblico in studio.

Tina Cipollari massacra Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Tina Cipollari ha accusato il cavaliere di Uomini e Donne, dove è arrivata la batosta per l’ex tronista, di essere una persona pesante e destinata ad un finale triste in un’ipotetica storia d’amore. “Destinato ad avere le corna“ ha commentato una furia dell’opinionista, scatenando una certa reazione da parte di Riccardo Guarnieri.

“Non credo, sono un bravo amatore” ha commentato lui, ma la Cipollari ha subito rincalzato la dose affermando che di ottimi amanti ne è pieno il mondo ma dopo il tutto nasce e finisce lì in quanto il difficile sta nel prendere una persona di testa e lui sembra concordare con questo parere ed anche il pubblico in studio è tutto dalla parte di lei.

Al centro dello studio ci sono Diego e Aneta. Lui afferma di provare qualcosa di strano nei suoi confronti, in quanto ha continuamente voglia di stare in sua compagnia anche senza un approccio fisico. E’ un qualcosa che non aveva mai provato prima e il loro rapporto sembra evolversi ad un livello successivo.

Si passa al Trono Classico con Luca Salatino. Il tronista è uscito, e baciato, Lilli deludendo Soraia che gli ha confidato di non avere una buona opinione di lui in questo momento. Questa confessione ha mandato in crisi il tronista che non sa come comportarsi con le sue corteggiatrici.