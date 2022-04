Dopo Uomini e Donne arriva la batosta: “Meglio non parlarne”

Dopo la messa in onda di Uomini e Donne, per l’ex protagonista dello show è arrivata la batosta proprio da Lei!

Uomini e Donne crea sempre dinamiche interessanti tra i suoi protagonisti anche se questi non sono in onda. Quello che succede negli studi Elios di Roma influisce anche sulla vita reale di tutti i giorni dei protagonisti e a volte le loro storie non finiscono come avrebbero voluto o sperato.

In particolare Federica Aversano che ha corteggiato Matteo Ranieri per tutto il suo percorso e sperava che tra di loro potesse nascere qualcosa, considerando il legame che li univa ma lui ha preferito scegliere un’altra ragazza e lei non ha affatto reagito bene.

A distanza di settimane da quel momento, i suoi fedeli sostenitori le hanno chiesto se avverte la sua mancanza o se ha avuto modo di poterlo sentire e la sua risposta non è tardata ad arrivare.

Federica Aversano dopo Uomini e Donne non le ha di certo mandate a dire a Matteo Ranieri.

Federica Aversano lancia una stoccata a Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne

Federica Aversano, prima di rompere il silenzio su Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne, ha rivelato di non aver nemmeno particolarmente apprezzato l’atteggiamento di Alessandro Vicinanza, che ha trovato un po’ superficiale nel modo in cui ha chiuso la conoscenza con una dama. Modo che ha scatenato una lite furiosa tra Gianni e Tina, ma torniamo alla sua reazione di fronte alla vita dell’ex tronista con cui sperava di poter costruire qualcosa al di fuori del programma.

“Questa è una domanda non ricorrente, di più” ha esordito l’ex corteggiatrice di Ranieri, rivelando che molti utenti della rete le hanno posto questa domanda da quando ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne. “Mi hanno insegnato che quando non puoi parlare bene di una persona è meglio non parlarne“ ha poi proseguito, rivelando che non ha assolutamente cambiato idea rispetto a quando ha abbandonato lo studio durante il momento della scelta.

“Non c’è stima, mettiamola così” ha poi concluso, sperando di aver messo un punto a questa situazione che tanto ha appassionato il web.