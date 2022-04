Uomini e Donne puntata 22/4/22, scontro di fuoco tra Gianni e Tina: lei abbandona

A Uomini e Donne è andato in onda uno scontro di fuoco tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. Lei ha abbandonato lo studio furente.

Uomini e Donne è andato in onda per l’ultimo appuntamento di questa settimana dove non sono di certo mancati i colpi di scena e le furiose liti.

Il tutto è parti dalla scorsa volta, quando al centro dello studio Alessandro Vicinanza ha deciso di troncare la conoscenza con una dama perché avevano stili di vita troppo diversi. In molti hanno visto in lui una certa superficialità e la discussione è proseguita anche oggi quando lui è tornato al centro studio per conoscere un’altra signora.

Lui ha ammesso di esserci rimasto male perché è passata un’immagine sbagliata di lui e si aspettava che Ida Platano, che ha frequentato per mesi, potesse dire qualcosa in suo favore considerato che lo conosce bene. Lei però ha confidato di essersi sentita a volte in imbarazzo con lui a causa delle scelte lussuose riguardanti i ristoranti.

La confidenza di lei ha fatto nascere uno scontro di fuoco tra Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Lite furiosa tra Gianni Sperti e Tina Cipollari: caos in studio

Tina Cipollari ha accusato la dama di essere un’ipocrita in quanto questo suo disagio non era mai emerso durante i mesi di conoscenza ma sarebbe venuto fuori soltanto ora quando si è parlato dell’argomento. Ida Platano si è sentita offesa dalle sue parole, in quanto la scorsa voleva l’aveva anche accusata di mettere in vendita i suoi sentimenti.

A questo punto è intervenuto Gianni Sperti, che aveva fatto arrivare al limite Alessandro durante la scorsa puntata, che ha affermato che la scelta di ristoranti lussuosi non è sempre bene in quanto l’altra persona potrebbe non esserci abituata e sentirsi in imbarazzo.

Queste parole hanno scatenato Tina Cipollari che ha mandato a quel paese il suo collega, che ha ricambiato il favore, per poi uscire dallo studio di Uomini e Donne. L’opinionista trova assurda che si voglia fare una colpa ad Alessandro se può permettersi di andare in determinati ristoranti ed è convinta che se avesse portato le sue dame al fast food avrebbero sicuramente trovato il mondo di attaccarlo.