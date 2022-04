Uomini e Donne puntata 21/04/22, Maria sbrocca contro Alessandro: lui arriva al limite

A Uomini e Donne, Maria De Filippi ha perso le staffe con il giovane cavaliere Alessandro che è arrivato al limite con Gianni Sperti.

A Uomini e Donne è andato in onda uno di quegli episodi che gli utenti della rete hanno amato definire, durante il corso di questi anni, la furia mariana. Ovvero quando la padrona di casa arriva al limite con uno dei suoi protagonisti e sbrocca rivelando tutto ciò che pensa.

Oggi questo è accaduto al Trono Over quando al centro studio c’è stato Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano. Il cavaliere ha deciso di troncare la conoscenza con la sua nuova dama asserendo che hanno due stili di vita diversi in quanto lei a Pasqua è rimasta a casa con i figli e la madre, mentre lui ha prenotato ad Ibiza con gli amici.

Lei però è rimasta offesa dalle sue parole in quanto è come se avesse voluto sottolineare la differenza sociale che li divide. Lui ha provato a spiegarsi, ma le sue parole hanno mandato su tutte le furie Maria De Filippi.

Maria De Filippi rimprovera Alessandro a Uomini e Donne: lui sbotta con Gianni Sperti

Maria De Filippi ha fatto notare che quello di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne è stato un vero e proprio scivolone, in quanto probabilmente la giovane dama, facendo una professione umile, non può permettersi determinate cose e che lei preferisce passare le vacanze con sua madre se solo potesse piuttosto che ad andare ad Ibiza e non solo.

Quando lui ha dichiarato che la differenza sociale ed economica per lui non sono un problema in quanto ha avuto una relazione con una ragazza che viveva una vita meno agiata di lui, la conduttrice ha continuato ad attaccarlo affermando che non ci fa una bella figura a rimarcarlo in quanto non ha fatto nulla di speciale.

Alessandro però ha chiesto scusa se le sue parole hanno offeso qualcuno e Gianni Sperti, di cui è stato svelato il cachet a Uomini e Donne, ha rincalzato la dose facendo arrivare al limite il cavaliere che lo ha accusato di esasperare ogni sua parola o dichiarazione.