Isola dei Famosi daytime 21/4/22, naufraga smascherata: la richiesta a telecamere spente

All’Isola dei Famosi la naufraga è stata smascherata dai suoi compagni di viaggio: ecco che cosa ha chiesto a telecamere spente.

All’Isola dei Famosi i concorrenti, a differenza dell’esperienza del Grande Fratello Vip, non vengono ripresi 24 ore su 24 ma in alcuni momenti le telecamere sono spente.

Per questo motivo non tutto quello che accade tra loro viene mandato in onda, ma spesso e volentieri viene rivelato da loro stessi come nella puntata trasmessa durante il daytime di oggi dove una naufraga è stata smascherata dai suoi compagni di viaggia che hanno deciso di vuotare il sacco sul suo conto.

Licia Nunez è stata smascherata da Estefania, che ha raccontato che cos’è successo durante la diretta di lunedì scorso all’Isola dei Famosi che il pubblico del piccolo schermo non ha avuto modo di poter vedere.

Estefania smaschera Licia Nunez all’Isola dei Famosi: Alessandro conferma tutto

Partiamo però dal principio in quanto all’inizio di questo nuovo appuntamento con il daytime dell’Isola dei Famosi, la produzione ha informato Licia Nunez e Nicolas Vaporidis, che ieri ha rimproverato Guendalina Tavassi, di recarsi in un determinato punto per ritirare la loro prova ricompensa.

La produzione ha dato loro due chance, essendo i leader dei due gruppi: mangiare un piatto di spaghetti da soli oppure consegnare ai loro compagni una ciotola contenente una porzione per tutti i concorrenti o quasi. I due leader dovranno escludere ben 4 concorrenti da questa prova ricompensa, due per ogni gruppo, e far mangiare tutti gli altri.

L’attore ha escluso Lory Del Santo e Marco Senise, mentre Licia ha fatto i nomi di Marco Cuculo e l’unica coppia rimasta, ovvero quella formata da Estefania e Roger. I due però non hanno affatto reagito bene, in quanto sono già finiti al televoto a causa del suo voto e così l’hanno smascherata affermando che il suo atteggiamento è andato oltre in quanto lunedì scorso gli ha chiesto di farle vincere la prova leader ed ora li ripaga in questo modo.

Licia Nunez ha negato le accuse ricevute, ma Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro, ha confermato ogni cosa raccontata dalla coppia in questione.