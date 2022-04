Dimmi come prendi il gelato e scopri chi sei veramente con questo gustoso test

La bella stagione è arrivata e siamo sempre più vicini all’estate. Le temperature si alzano e un modo per sfuggire al caldo è mangiando o bevendo qualcosa di fresco e gustoso.

L’alimento più diffuso per questo periodo è proprio il gelato che fa da ottimo spuntino, ma è anche utile per difendersi dall’afa.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test del gelato. Quando vai in gelateria, prima di scegliere i gusti, devi optare per il suo “contenitore”. Preferisci la coppetta o il cono? La risposta a questa domanda, rivela chi sei veramente.

Scopriamoci insieme

Test del gelato: coppetta o cono? La risposta rivela un tuo lato nascosto

Per capire chi sei con il test del gelato devi solo riferirci la tua preferenza tra cono o coppetta? Una scelta è più gustosa e una è più comoda e già questa differenza ci rivela qualcosa di te.

Se ti piace fare test, prova anche il test del Sole.

Scegli e conosciti a fondo!

1) Coppetta

Quando eravamo bambini, i nostri genitori ci facevano mangiare il gelato utilizzando la coppetta. Questo serviva per evitare di sporcarci, anche se era comunque impossibile.

Se tu continui a scegliere questa tipologia di contenitore anche crescendo, vuol dire che sei una persona che pensa ancora al passato, soprattutto all’infanzia. Si sa che quando eravamo piccoli era tutto più bello.

Sei un eterno Peter Pan che ama vivere in libertà non pensando alle regole e alle conseguenze delle proprio azioni.

Vivi di curiosità e preferisci seguire il tuo istinto piuttosto che la razionalità.

Quando ti prendi un rischio, sai che potrai cadere, ma vuoi comunque provarci. Non vuoi vivere di rimorsi.

L’importante per te è fare quello che ti piace ed essere sempre se stessi.

2) Cono

Se hai scelto il cono allora sei una persona che sa cosa vuole. I tuoi obbiettivi sono belli nitidi nella tua mente e il tuo sentiero è già tracciato e ben delineato.

Il cono è la parte croccante e contenente del gelato così cremoso. Devi stare attento però, perché ciò ti dà anche dei tempi da rispettare: se parli troppo, ti colerà su tutta la mano.

Se hai bisogno di un consiglio, prova il test dell’elefante!

Ciò ci rivela che sei una persona ligia alle regole e sei ben organizzato. Ami collaborare per raggiungere la stessa meta e per poter festeggiare il successo tutto insieme.

Sai che i tempi dell’infanzia sono passati e ciò quasi ti motiva. Ora sei tu che hai in mano la tua vita e le tue regole e ciò ti obbliga ad uscire dalla tua comfort zone. Ogni giorno è una nuova sfida ricca di adrenalina.

Ami vivere il presente e lavorare sodo per il tuo futuro!