“Ecco chi è davvero Matteo Ranieri”: dopo Uomini e Donne, arriva la verità

Sono stati improvvisamente svelati alcuni particolari retroscena della sua amicizia con Matteo nata nello studio di Uomini e Donne: le ultime

C’è grande attesa da parte del pubblico di Uomini e Donne: il motivo è che la scelta di Luca Salatino sta per arrivare, e per alzare l’hype il tronista romano (di professione chef) ha parlato al magazine ufficiale “Uomini e Donne” del suo percorso che sta per concludersi. Salatino ha anche avuto l’occcasione per parlare del suo amico Matteo Ranieri e di cosa si prepara a fare.

Infatti, è importante sottolineare che nello studio del dating show di Canale 5 non nascono soltanto amori, ma anche delle belle amicizie. Ed è esattamente quello che è successo tra i due tronisti, Matteo e Luca. Un rapporto speciale che ha raccontato così: “Io e lui ci sentiamo tutti i giorni, a volte anche più volte. Non pensavo che un amico potesse mancarmi così. Spero di trovare l’amore a Uomini e Donne, ma intanto ho scoperto cosa è la vera amicizia”.

Uomini e Donne, arriva la verità su Matteo Ranieri

“Matteo è quell’amico vero che forse non ho mai avuto – ha detto lo chef romano – mi manca molto ridere con lui, passare del tempo insieme e fare le passeggiate con Brugo” (il suo cane, ndr). Intanto Salatino sta portando avanti la sua conoscenza con due corteggiatrici, Soraia Allam e Aurora Colombo. Ecco perché ha colto l’occasione per commentare il comportamento assunto da Soraia dopo la decisione di Matteo. “Capisco bene – ha spiegato – che essendo Soraia amica di Federica, la scelta abbia dato fastidio. Non mi è piaciuto il suo commento social e non capisco la frecciatina nei confronti di Matteo”.

“L’unica mancanza di rispetto verso di me è che sono molto legato a lui. E poi mi è dispiaciuto per ciò che ha detto Soraia, visto che conosce molto bene Matteo. A questo punto, visto che entrambi si conoscono bene – ha concluso – sarebbe bastato, semplicemente, dare un sostegno a Federica”.