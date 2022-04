Don Matteo 13, l’addio che sconvolge Cecchini e tutta Spoleto

Stasera su Rai 1 la tredicesima stagione di Don Matteo. Anticipazioni e trama della quarta puntata della fiction e l’addio di Terence Hill

La grande serata è arrivata: questa sera su Rai 1 andrà in onda la quarta puntata di Don Matteo, la popolarissima fiction campione di ascolti. L’appuntamento è per oggi, giovedì 21 aprile, ovviamente in prima serata dopo “I soliti ignoti”. Il quarto episodio sarà quello cruciale, ossia quello dove vedremo per l’ultima volta Terence Hill nei panni del famoso prete di provincia. “Così vicini, così lontani”, si chiama l’episodio cruciale. Quello che, sicuramente, farà scendere una lacrima sul viso del pubblico più affezionato.

Dalla prossima puntata ci sarà il tanto discusso passaggio di testimone con l’arrivo di Raoul Bova, ma ovviamente ci saranno delle scene in cui i due protagonisti saranno entrambi presenti. Ma cosa succederà di preciso? A Spoleto si fa vedere Franco Fanelli, il fratellastro di Marco, ma col quale il PM non ha avuto mai un rapporto positivo. Infatti sembrano essere altre le ragioni per la presenza di Franco nella cittadina. A questo punto l’ipotesi è che dietro ci possa essere l’omicidio di una parrocchiana vicina a Don Matteo.

Don Matteo 13, ci siamo: stasera l’ultima puntata con Terence Hill

Intanto Anna riceve la visita inaspettata del colonnello Lucio Valente, che fu suo istruttore all’accademia di polizia e col quale è legata da un’amicizia. Infine, Greta e Federico saranno sempre più vicini e uniti, mentre il buon Cecchini si ritrova suo malgrado al centro delle attenzioni di tutta Spoleto. Qualcuno, infatti, sta scrivendo dei romanzi gialli che sembrano ispirati proprio a lui. E questo porterà un po’ di scompiglio e stupore nella testa del simpatico maresciallo.

Invece, per quanto riguarda l’atteso cambio di guardia e l’ultima scena con Terence Hill, in verità non si sa nulla: in questo caso la produzione è stata molto discreta. Non sono emerse indiscrezioni, ma soltanto la certezza che il passaggio di testimone avverrà nel quinto episodio, mentre nel quarto (stasera) ci sarà l’ultima apparizione di Terence Hill nella serie. Cosa succederà di preciso lo scoprirà il pubblico di Rai 1 nell’appuntamento di stasera.