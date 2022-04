Il rompicapo di Rubik è una delle sfide più famose di sempre, ma sarai in grado in meno di trenta secondi a risolvere questo gioco tutto interattivo? La velocità è importante, anche perché se sarai bravo risolverai l’enigma in meno di un minuto come prestabilito. Allora, ti sei messo in gioco?

Non è una sfida impossibile, perché non ti viene richiesto di completare un cubo di Rubik di sana pianta, bensì di sistemarlo mediante il pezzo mancante. La velocità gioca un brutto scherzo, perché è proprio qui la difficoltà del rompicapo. Non hai bisogno di altro se non della tua attenzione, non farti distrarre dall’ambiente circostante, altrimenti avrò vinto io anche questa sfida.

Come già detto, nel Rompicapo di Rubik non ti viene chiesto di risolverlo del tutto, ma di porre grande attenzione ad un altro obiettivo. Devi scegliere tra una delle tre opzioni quella che secondo te è la corretta, cioè quella in grado di completare in maniera adeguata lo spazio vuoto bianco.

La logica è un’arma utile, ma anche la celerità nell’analizzare una situazione lo è. Infatti, in meno di un minuto devi risolverlo, hai trenta secondi per riuscire nell’intento. In ogni caso, conosco già la risposta, posso fornirtela senza problemi, ma avrò vinto io.

Invece, la bellezza dei rompicapo è quella di mettersi in gioco senza paura di sbagliare. Il tempo passa, almeno la soluzione si avvicina? Te la svelo io!

Rompicapo Rubik: la soluzione è rapida e facile!

Nel sito di Instanews puoi trovare una grande quantità di rompicapo, non sono tutti uguali, infatti ne abbiamo in tutte le salse. Facili, difficili, ma anche a tema, ad esempio horror o storico. Non mancano nemmeno quelli più famosi di logica, ad esempio perché non provi il rompicapo della parola nascosta da trovare, è un vero divertimento. Al momento, se sei rimasto nella pagina corrente, significa che vuoi andare fino in fondo nella sfida. Ecco la soluzione, vediamo se ce l’hai fatta senza il mio aiuto.

Ebbene sì, la soluzione non era impossibile, ma è chiaro che in pochissimo tempo non è poi così scontato trovarla senza confondersi. L’opzione che avresti dovuto scegliere è quella nella quale le facce combaciano alla perfezione.

La risposta esatta è la C!

Allora, ci sei riuscito da solo? Ti sarebbe bastato zoomare la foto per intravedere subito i dettagli utili alla scoperta della risposta giusta. Se ti è piaciuto questo rompicapo, prova il rompicapo visivo del topo e dei gattini, vedrai che anche se si tratta di una sfida in apparenza semplice, ti farà divertire per qualche minuto.

In fondo, l’obiettivo è proprio quello di intrattenere, meglio farlo con dei giochini divertenti anziché perdere tempo e non fare nulla. Ci vediamo al prossimo rompicapo!