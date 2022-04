Federica Calemme vuota il sacco: tutta la verità su Gianmaria Antinolfi

Federica Calemme, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, è ancora fidanzata con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi

Sono state tante le coppie nate nella casa del Grande Fratello. Alcune sono naufragate, alcune invece sono state fortunate e hanno proseguita nella loro relazione. Pensiamo ad esempio a Lulù e Manuel, oppure a Federica e Gianmaria. Loro un esempio di amori che sono nati nella casa e che stanno ancora proseguendo. Federica Calemme, la splendida modella napoletana, è ancora fidanzata con Gianmaria Antinolfi, suo concittadino. I due si sono conosciuti nell’ultima edizione del reality, e a quanto pare le cose tra loro stanno procedendo bene.

La Calemme è stata intervistata a Radio Radio, dove ha voluto replicare a Sophie Codegoni, che ha parlato di lei con un’intervista. Sono stati svelati alcuni dettagli e retroscena importanti sulla coppia. Come, ad esempio, la grande gelosia della Calemme nei confronti del suo compagno. “Sono stata nella casa un mese e mezzo – ha spiegato – ma è stata comunque un’esperienza intensa. Ho avuto difficoltà perché sono una persona riservata, ma ci ho provato. Ho avuto poco tempo per farmi conoscere. Sono entrata in punta di piedi anche se secondo me è un’esperienza da fare dal primo giorno. Poi ho trovato anche l’amore, quindi non posso che essere contenta”.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: lei spiega tutta la verità sul loro rapporto

Quindi Federica è davvero innamorata: “È una domanda un po’ personale, ma la risposta è sì. Lui ha avuto molta pazienza e ne ha ancora. È attento ai dettagli, è meraviglioso e si tratta di una persona vera”. E alla domanda se anche lui è geloso, lei risponde così: “Sicuramente si, ma lui è meno geloso di me. Io però non lo faccio capire”.

E si era parlato di una loro partecipazione a Temptation Island: “No, siamo entrambi d’accordo su questa cosa. Preferisco non andare perché è tutto basato sulla gelosia e non penso di poter sopportare questa cosa”. Niente Temptation Island, quindi: Federica e Gianmaria vivranno la loro storia normalmente nella “vita vera”, senza pensare a tentazioni e situazioni spinose…