Ballando con le stelle 2022, boom di Milly Carlucci: la prima concorrente è una vera star

A Ballando con le stelle, la padrona di casa Milly Carlucci ha fatto il colpaccio con il primo concorrente della prossima edizione.

Ballando con le stelle è senza alcun dubbio uno dei programmi di maggior successo del primo canale pubblico e i telespettatori non vedono l’ora di poter ammirare la nuova stagione che siamo sicuri che non deluderà le loro aspettative.

Per questo motivo sono più curiosi che mai di scoprire quando tornerà in onda il loro show preferito e soprattutto chi sceglierà di mettersi in gioco sfidandosi a passi di danza. In rete fortunatamente iniziano a circolare le prime indiscrezioni riguardanti lo show di Milly Carlucci ed è stata svelata in anteprima la data di inizio della nuova stagione e non solo, ma anche il nome di un possibile concorrente. Nome che era già spuntato lo scorso anno ma con cui la trattativa non sarebbe andata a buon fine a causa di un mancato raggiungimento di un accordo di tipo economico.

Le anticipazioni di Ballando con le stelle fanno ben sperare in un’edizione con il botto, ma scopriamo subito le prime news a riguardo.

Milly Carlucci inarrestabile: svelato il possibile primo concorrente di Ballando con le stelle

Milly Carlucci, che di recente sembrerebbe aver fatto i conti con una doccia fredda per quanto riguarda la sfera lavorativa della sua vita, secondo quanto riportato dal portale BubinoBlog, che ha sempre annunciato notizie che si sono rivelate essere poi vere, dovrebbe iniziare questa nuova avventura a Ballando con le stelle a partire dell’8 ottobre per un totale di 10 puntate. Lo stesso numero di puntate di cui sono state composte le precedenti stagioni dello show di successo di Rai 1.

Per quanto riguarda il primo possibile concorrente di quest’edizione, ci pensano i colleghi di Vero Tv che hanno annunciato il nome del personaggio che sarebbe già stato contattato per provare quest’esperienza a suon di passi di danza. Il suo nome? Stiamo parlando di Paola Barale che potrebbe mettersi alla prova in questa nuova ed avvincente sfida che segnerebbe anche il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani dopo un periodo di assenza.

Paola Barale nel cast di Ballando con le stelle sarebbe senza dubbio un colpaccio per Milly Carlucci, portando in scena uno dei personaggi più amati della tv.