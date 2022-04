Pechino Express 2022: un grande ritorno cambia tutto

Pechino Express 2022, nella settima puntata in arrivo dromedari, immersioni e il ritorno della bandiera nera: tutte le anticipazioni

Un altro giovedì è arrivato e puntuale c’è il nuovo appuntamento con Pechino Express. Il famoso travel show ha salutato la Rai per trasferirsi su Sky, dove ha acquisto una dimensione ancora più suggestiva e spettacolare. Siamo ormai nel pieno del viaggio, con la settima puntata in onda stasera. Non mancheranno sorprese e colpi di scena. Nelle ultime puntate è accaduto un po’ di tutto: il litigio tra le “Italia-Brasile” e Natasha Stefanenko, il problema fisico di Helena e l’eliminazione dei “fidanzatini”.

Intanto, i viaggiatori si preparano a salutare l’Uzbekistan per arrivare in Giordania: una terra meravigliosa e ricca di panorami incredibili. Non sarà la sola novità, visto che ci sarà (l’atteso?) ritorno della bandiera nera e l’introduzione di nuovi mezzi di trasporto. Nell’ultima puntata gli eliminati sono stati i “fidanzatini”, fatti fuori da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, che avevano vinto la puntata del 14 aprile. Sempre frizzantine Helena e Nikita, che dividono il pubblico e fanno arrabbiare i loro compagni di avventura. Loro sono la coppia delle Italia-Brasile, e hanno mal digerito la sconfitta nell’ultima puntata.

Pechino Express, nella puntata numero 7 c’è un grande ritorno

In particolare è accesa la loro rivalità con le “Mamma e figlia”. E chissà cosa succederà con l’ingresso nella Giordania e i suoi meravigliosi itinerari. Si tratta di una terra millenaria ricca di esperienze e con molte possibilità di avventure. I concorrenti cominceranno da una delle location più famose, Petra, e da lì riprenderanno il loro viaggio. Tra le esperienze che attenderanno i concorrenti, un’immersione nella barriera corallina del Mar Rosso e una corsa in sella a un dromedario nelle dune del deserto.

Da ricordare che Costantino della Gherardesca è assente per infortunio. Al suo posto in conduzione c’è il noto wedding planner Enzo Miccio, che rimarrà al timone in attesa di novità. Ma pare che l’assenza del conduttore originale possa essere definitiva. E poi ci sarà il ritorno della tanto temuta bandiera nera e tutte le conseguenze del caso. Un espediente gradito dal pubblico da casa, ma non certo dalle coppie. Lo strumento serve, in modo strategico, a rallentare gli avversari a proprio favore.