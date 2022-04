Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi in crisi? Pasqua svela la verità

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi in crisi dopo il Grande Fratello vip? Dopo lo sfogo di lei sui social, Pasqua svela la verità.

Crisi di coppia per Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi? A scatenare i rumors è stato un recente viaggio di lavoro per il quale Federica è stata lontana dall’Italia per qualche giorno. Mentre si trovava fuori, prima di rientrare nella sua Napoli, la Calemme ha fatto una diretta Instagram nel corso della quale diversi fan le hanno chiesto notizie sulla sua storia con Gianmaria.

Di fronte all’insistenza dei fan e ai rumors su una presunta crisi con Gianmaria, Federica si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. A smentire, poi, la crisi, in queste ore, sono alcune storie pubblicate dai due ex vipponi e che svelano dove trascorreranno la Pasqua.

Federica Calemme e Gianmaria Antinol: Pasqua insieme a Capri

Federica Calemme ha smentito la crisi con Gianmaria Antinolfi e, rispondendo agli haters, ha ricordato a tutti di utilizzare il proprio profilo Instagram non per pubblicare foto di coppia, ma per lavoro.

“Rientro a Napoli, con Gianmaria tutto ok non vi preoccupate non c’è nessun problema! Stiamo insieme per Pasqua e la vita va avanti per tutti! Siamo impegnati entrambi per lavoro ma come tutte le persone normali ci sentiamo, videochiamiamo e messaggiamo! Respirate!”, ha poi aggiunto Federica che, nelle scorse settimane, ha smascherato un ex vippone. Nelle scorse ore, però, grazie ad alcune storie pubblicate su Instagram, i fan di Federica e Gianmaria si sono tranquillizzati. Per Pasqua, infatti, Antinolfi è tornato a Napoli dove si è concesso una cena con la fidanzata e tutta la famiglia. Una serata tranquilla che il manager ha voluto trascorrere con le persone più importanti della sua vita, ma la coppia dove trascorrerà la Pasqua? A svelarlo è stato Gianmaria come potete vedere qui in basso.



Gianmaria e Federica, dopo essere stati lontani per lavoro, hanno scelto Capri per trascorrere la Pasqua come potete vedere dalla foto qui in alto. Due giorni d’amore per la coppia nata nella casa del Grande Fratello vip. Anche un’altra coppia del reality show, nelle scorse ore, è stata al centro di rumors su una presunta crisi. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Anche in questo caso, la smentita è arrivata sui social con Manuel Bortuzzo che ha smento tutti i rumors lasciando un messaggio su Twitter a Lulù.

Per le coppie nate nella casa di Cinecittà, dunque, l’amore procede a gonfie vele.