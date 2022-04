Anticipazioni Uomini e Donne: un’assenza in studio fa rumore mentre Gemma Galgani si tuffa in una nuova conoscenza. Ecco chi è.

Prima di Pasqua, le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e donne, insieme ai tronisti Lua Salatino e Veronica Rimondi, sono tornati in studio per registrare una nuova puntata. Quella che è da poco terminata è stata una registrazione ricca di colpi di scena sia per il trono over che per il trono classico. Tra le dame del parterre del trono over c’era una grande assente che ha scatenato vari rumors in studio e sul web.

Dopo essere rimasta in panchina nelle ultime settimane, inoltre, è torata ad essere protagonista di un momento tutto suo anche Gemma Galgani che si è tuffata in una nuova conoscenza. Dopo la delusione vissuta con il professor Franco, Gemma avrà incontrato il principe azzurro che tanto desidera?

Anticipazioni Uomini e Donne: nuove conoscenze e pesanti attacchi in studio

Gemma Galgani, come svelano le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne svelate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, si è tuffata nella conoscenza di Giacomo, un cavaliere del trono over con cui si è anche concessa un ballo. Non è mancato il momento dedicato a Riccardo Guarnieri sempre più protagonista dopo il suo ritorno. Con Ida Platano assente in studio per un motivo che non è stato svelato, Riccardo che sta uscendo con Maria Grazia, anche lei oggi assente in studio, ha conosciuto una nuova ragazza giunta in trasmissione per conoscerlo. Dopo le presentazioni, Riccardo ha deciso di tenerlo.

Biagio Di Maro, invece, ha deluso una dama per averla portata a mangiare della pizza al taglio invece del sushi mentre Alessandro Vicinanza ha chiuso la frequentazione con una ragazza con cui stava uscendo.

Grandi polemiche, invece, per il trono classico. Veronica è uscita con Andrea e Matteo. Con il primo ha fatto un’esterna di conoscenza mentre con Matteo un’esterna più intima nel corso della quale il corteggiatore ha provato a baciarla, ma lei si è scansata.

Nuovo bacio, inoltre, per Luca e Aurora, ma anche tante polemiche in studio. Il tronista ha accusato Aurora di essere fredda. Anche Tina Cipollari, già protagonista di uno show nella scorsa registrazione, ha puntato il dito contro la corteggiatrice che è poi uscita dallo studio.

Lacrime, infine, per Soraia, l’altra corteggiatrice di Luca che, di fronte al bacio tra il tronista e Aurora non ha trattenuto la delusione e l’amarezza.