Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma all’angolo, Ida piange, Tina show

Uomini e Donne ha portato in scena qualcosa di totalmente inaspettato nelle ultime anticipazioni: le dinamiche cambiano radicalmente.

La macchina di Uomini e Donne, anche quando non va in onda, è sempre attiva. Nelle scorse ore, infatti, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, è stato registrato un nuovo appuntamento del programma e come al solito possiamo assicurarvi che i colpi di scena non sono di certo mancati.

Iniziamo da lei, Gemma Galgani. Per anni è stata la protagonista indiscussa del Trono Over, ma da qualche tempo a questa parte il suo spazio è stato drasticamente ridotto fino ad essere una semplice comparsa. Anche durante il corso di questa registrazione, di lei non si è affatto parlato. Che il suo successo stia per tramontare per lasciare spazio a nuove dame?

Le anticipazioni di Uomini e Donne non finiscono di certo qui perché al centro dello studio, a mettere le cose in chiaro, ci ha subito pensato l’irriverente opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari non si trattiene e mette a tacere tutti

Tina Cipollari, che ha inchiodato Biagio Di Maro a Uomini e Donne, durante il corso di questa registrazione non si è di certo risparmiata e no, questa volta Gemma Galgani e Pinuccia non c’entrano nulla.

L’opinionista non ha visto di buon occhio la nuova corteggiatrice di Alessandro, ex di Pinuccia. La signora è apparsa molto più giovane dell’uomo che ha scelto di corteggiare e quando lui le ha chiesto quanti anni avesse, si è rifiutata di rispondere. Questo suo atteggiamento non è affatto piaciuto alla Cipollari che avrebbe dato vita ad un vero e proprio show contro la donna in questione. Tant’è che Alessandro avrebbe scelto di eliminarla poco dopo.

Non c’è pace nemmeno per Ida Platano. La dama durante il corso della nuova registrazione di Uomini e Donne ha avuto un’accesa discussione con l’irriverente opinionista. Almeno per il momento non si sa perché le due abbiano litigato, ma lo scontro sembrerebbe stato piuttosto forte tant’è che la Platano sarebbe scoppiata in lacrime.

Per scoprire che cos’è successo tra loro, non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne.