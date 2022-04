Test del biscotto: dimmi quale scegli e ti dirò chi sei veramente

Scegli un biscotto e scopri la tua vera personalità con questo test gustoso

Le nostre scelte sono la manifestazione di un gusto personale. Quando ci troviamo tra più possibilità, studiamo tutti gli aspetti valutando i pro e i contro.

Questo ci aiuta a scoprirci e ad imparare chi siamo veramente.

Per questo, ti proponiamo il test del biscotto. Un gioco facile, ma che ti aiuterà nel comprenderti più a fondo. Valuta tutte le possibilità e scegli quello più adatto a te.

Iniziamo a scoprirci!

Test: scegli un biscotto e scopri la tua vera personalità

In questo test del biscotto ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Ti trovi al bar e hai proprio voglia di un dolcino che sia leggero: quale sceglieresti tra queste opzioni? Rifletti, scegli e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Partiamo!

1) Macaron

A livello estetico, questo biscotto sembra frivolo e di poco conto. Tutti questi colori, però distolgono lo sguardo dalla tua vera personalità. Sei una persona piena di gioia e briosa. Per te il bicchiere è sempre mezzo pieno.

Sogni ad occhi aperti e hai delle idee innovative. Molte persone non ti comprendono fino in fondo, ma a te non interessa il pensiero della gente.

Cerca però di tornare anche alla realtà così da creare dei legami da sogno anche in questo mondo.

2) Biscotto con gocce di cioccolato

La tua scelta ci rivela che sei una persona piena di estro e geniale, ma sei anche un vero disordine.

Con la tua voglia di fare arte, perdi di vista quello che ti circonda e per te il caos non è mai stato un punto sfavorevole. La tua mente è eccelsa e sei un artista nato.

Cerca però di mantenere più ordine sia fuori che dentro di te. La confusione potrebbe far passare in secondo piano la tua arte o non aiutarti nell’esprimerla.

Dai una sistemata e vedrai tutto sotto una nuova e sorprendente prospettiva.

3) Frollino

Hai fatto una scelta semplice, così come sei te. Sei una persona raffinata, elegante e pura. Ami le cose fatte e bene, ma anche semplici. Per questo, anche nelle tue conoscenze hai solo lo stretto indispensabile. Non hai bisogno di tanti amici per sentirti meno solo; pochi ma buoni.

La tua pecca è che sei molto equilibrata e quindi risulti introversa. Cerca di esporti un po’ di più così da metterti alla prova e far vedere anche te di che “pastafrolla” sei fatta.

4) Biscotto marmellata

Se questa è la tua scelta allora sei una persona riservata, molto misteriosa e un po’ chiusa in se stessa.

Il fatto che tu sia così tenebroso, ti rende ancora più affascinante all’occhio esterno. Chi parla con te vuole riuscire a capire cosa ti frulla nella testa, finendo per rimanere totalmente ammaliato dalla tua mente.

Tu però non ami i legame e l’andare di corsa. Per sentirti in paradiso hai bisogno di cose semplici, come un buon tè caldo davanti al camino.

Cerca di diventare un po’ più socievole. Attraverso il dialogo riuscirai a comprendere meglio anche te stesso