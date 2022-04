Ex Uomini e Donne mamma per la terza volta: il dolce annuncio

Il lieto annuncio ha regalato momenti di grande dolcezza per l’ex Uomini e Donne ormai diventata una tris mamma! La bellezza della gravidanza è stata a lungo raccontata nei social della donna, ma senza dubbio l’annuncio più toccante è l’ultimo, condiviso dalla stessa.

Non ci sono parole per dimostrare la gratitudine che si prova quando avvengono eventi del genere. Diventare mamma è un grande evento, non per tutte e donne del mondo, ma sena dubbio è tra le gioie più profonde di chi decide di intraprendere questa strada. L’ex Uomini e Donne ne ha fatta di strada dalla fine del reality. Infatti, insieme alla notizia dell’evento, non possiamo non ripercorrere la sua storia.

La protagonista di oggi, l’ex Uomini e Donne ha coronato questo suo desiderio per la terza volta. Al giorno d’oggi è sempre più complesso diventare mamma, specialmente in seguito a tutti gli eventi del momento e per l’accelerazione della routine. Le 24 ore sembrano non bastare nella normalità, figuriamoci quando già si hanno altri due figli!

Insomma, la decisione di avere il terzo è stata senza dubbio coraggiosa, ma consapevole. La genitorialità è uno degli argomenti che maggiormente bisognerebbe approfondire in società, perché non sempre se ne parla in modo adeguato.

Ecco i dettagli dell’evento e la condivisione della gioia da parte della diretta interessata.

Ex Uomini e Donne è diventata mamma tris!

La notizia di oggi non è l’unica che contempla un ospedale. Un’ex tronista di Uomini e Donne è stata costretta ad andare in pronto soccorso, l’evento ha destabilizzato tutti, fan ed haters compresi. Questo perché i beniamini del format diventano dei punti di riferimento per il pubblico a casa, il quale si lega intensamente alle storie proposte. Quella del giorno è riferita all’ex Uomini e Donne che diventa mamma per la terza volta.

Si tratta proprio di Ramona Amodeo, qui in foto con il nascituro e il compagno. La ricordate? Partecipa appena diciottenne al dating show, ma non è la scelta di Gionatan Giannotti, ai tempi tronista che preferisce Laura Addis. Dopo il rifiuto, vive un’intensa storia d’amore con Mario De Felice, ma nonostante ciò, non è con lui che convola a nozze.

Nel 2017 si sposa con Luca Cicia papà dei suoi figli e marito presente. Vivono nel 2018 una forte crisi, ma la superano più forti che mai, e lo vediamo dalla foto.

Lo scatto è stato condiviso dalla stessa nel suo profilo Instagram ufficiale. La donna ha deciso di costruire il nido familiare al di fuori degli schermi televisivi, dicendo addio alla tv, e favorendo di gran lunga una maggior privacy ad una persistente notorietà.

Giuseppe il terzo arrivato, è stato partorito al Fatebenefratelli di Napoli. A far compagnia al piccolo ci sono Annachiara e Olimpia, le due sorelline. La scelta del nome è stata fatta per fare un omaggio al suocero. E’ stata una grossa news, nonostante a U&D ne accadano di tutte d i più, come l’ultima spiazzante rivelazione di Ida sul cavaliere.

Insomma, da protagonisti ed ex, ci si può aspettare di tutto! Restiamo aggiornati per le prossime novità.