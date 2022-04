Biagio D’Anelli al veleno su Barù: “Se non avesse avuto Jessica…”

“Se non avesse avuto Jessica…“: Biagio D’Anelli al veleno su Barù

Il Grande Fratello Vip è finito, ma gli ex concorrenti continuano a parlarne e a regalarci grandi scoop. I gieffini tornano alla vita reale con la possibilità di vedere cosa è accaduto dentro la Casa più spiata d’Italia alle loro spalle.

C’è chi ha scoperto cosa sorprendenti e legami forti, mentre alcuni hanno avuto delle conferme che già sospettavano.

Un ex concorrente, Biagio D’Anelli, rivela tutto quello che pensa di questa sesta edizione del reality show nella versione Vip e usa parole al veleno nei confronti di Barù.

Ecco quanto ha rivelato

“Se non avesse avuto Jessica…“: Biagio D’Anelli al veleno su Barù

Biagio D’Anelli è un maestro del gossip, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Lui partecipò anni fa alla versione Nip che poi si è rivelato il suo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo.

L’ex concorrente si frequenta con Miriana Trevisan, showgirl ed ex volto di Non è la Rai, ma si è rivelato un buco nell’acqua. Eliminata dal gioco a pochi passi dalla finale, la donna rincontro Biagio e percepisce del distacco da parte sua.

Il tutto finisce in modo molto vago e senza una vera e propria motivazione.

D’Anelli poi torna alla sua vita reale, ma non perde occasione per parlare del suo percorso nella Casa. Approfitta di un Q&A sul suo profilo Instagram per rivelare tutta la verità.

Intanto ammette che, riguardando indietro, non rifarebbe il GF Vip. Troppa delusione che ha un po’ lacerato il ricordo della sua prima avventura in tv.

Per quanto riguarda l’amore, Biagio adesso è nuovamente fidanzato. Contento e spensierato, descrive questa sua storia con il titolo di una canzone: “Noi innamorati d’improvviso” di Fred Bongusto.

Mentre una coppia storica del GF si rompe a causa di un tradimento, l’ex gieffino rivela di avere ancora dei legami con la Casa. Infatti continua a frequentarsi con Soleil Sorge e Alex Belli, da lui rinominati Eva Kant e Diabolik.

Finiscono le parole dolci e rivela il suo pensiero sul nobile e cuoco Barù. Quest’ultimo ha avuto un rapporto di complicità con la vincitrice di questa sesta edizione, Jessica Selassié. Tra sguardi intensi, flirt e balli sensuali, i due sono rimasti amici anche se Barù scarica la Selassié a Verissimo.

“Barù se non avesse avuto Jessica, sarebbe uscito la sera stessa che ha varcato la porta rossa“: confessione al veleno da parte di Biagio. Lui non ha mai amato il nipote di Costantino Della Gherardesca e non lo stima, mentre crede che la maggiore delle Princesse sia una ragazza dolcissime e “una fenice” che è risorta dalla sue ceneri.

La domanda si sposta sui sogni nel cassetto di D’Anelli che rivela che vorrebbe partecipare all’Isola dei Famosi così potrebbe: “Smettere di fumare“.

Anche il ruolo di opinionista al GF Vip non gli dispiacerebbe, “Ma a patto che mi facciano parlare“.

Il suo più grande sogno è quello di avere “Un programma tv musicale in un’altra rete“.

La domanda scomoda arriva: “Preferisci le bionde o le more?“. Biagio prontamente risponde: “Con il sale in zucca!“.

Biagio D’Anelli si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo il Grande Fratello Vip. Rivela tutta la sua verità e commenta al veleno il comportamento di Barù nei confronti di Jessica Selassiè. Chissà se il nobile risponderà o lascerà passare ciò finendo nel dimenticatoio