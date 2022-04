Luigi Strangis piange ad Amici 21 per Carola: il motivo emoziona tutti

Luigi Strangis piange ad Amici 21 nel corso della quinta puntata del serale per la ballerina Carola: il motivo emoziona tutti.

Emozioni e lacrime nella quinta puntata del serale di Amici 21 al termine della quale a lasciare la scuola è stata la ballerina Carola. A piangere per lei, prima ancoa del verdetto finale, è stato il cantante Luigi Strangis che, in studio, non è riuscito a trattenere le lacrime. A Maria De Filippi, il giovane catautore aveva raccontato di riuscire a controllare le emozioni a causa del diabete. Di fronte alla possibilità, però, che Carola potesse abbandonare la scuola, si è lasciato andare alle lacrime.

A raccontare cos’è successo è la pagina Twitter “Amici News” che ha raccontato il retroscena su Luigi e Carola che, durante le prime settimane nella scuola, si erano uniti al punto che qualcuno pensava potesse nascere l’amore.

Carola eliminata da Amici 21: la reazione di Luigi conquista tutti

C’è chi sognava l’inizio di una storia d’amore tra Luigi e Carola e chi, invece, ha amato l’amicizia nata tra il cantante e la ballerina che, durante il suo percorso nella scuola di Amici, ha potuto contare sempre sul supporto dell’amico. Come ha svelato la pagina Twitter “Amici News”, Carola è stata eliminata dalla scuola. Già durante il ballottaggio, Luigi non era riuscito a non commuoversi riuscendo comunque a supportare Luigi. Una reazione importante quella del cantante che, a Maria De Filippi, aveva raccontato di non potersi lasciare andare alle emozioni a causa del diabete.

“Farmi prendere dalle emozioni e dall’adrenalina incide sulla mia glicemia. E per questo motivo devo rilassarmi spesso. L’adrenalina, anche solo se sto seduto e sono in tensione, non fa fare effetto all’insulina”, ha raccontato Luigi che ha scoperto di avere il diabete quando aveva 16 anni. Da quel momento, per riuscire a fare tutto ciò che sogna, ha imparato a controllare le emozioni anche se non è sempre facile.



luigi si è messo a piangere, quando ha saputo di Carola al ballottaggio, l’ha supportata molto #Amici21 #Amicispoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) April 13, 2022

Quando carola era al ballottaggio con Dario Maria ha visto che Luigi si era messo gli occhiali, questo perché si sta commuovendo. Così gli fa il guarda che stupido! Poi lui se li toglie e parla con una voce tremolante e Maria lo fa notare a carola e insieme ridono.#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) April 13, 2022

Durante la quinta puntata del serale di Amici 21, di fronte all’eliminazione di Carola con cui ha condiviso il percorso nella scuola sin dall’inizio, non è riuscito a non commuoversi. Una reazione che ha conquistato tutti i fan del talent show che, su Twitter, hanno applaudito sia Carola che è sempre stata considerata una delle migliori ballerine della scuola sia Luigi per l’affetto che ha dimostrato nei confronti della ballerina che è stata molto sostenuta anche dalla sua insegnante Alessandra Celentano.