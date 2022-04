Rompicapo di logica: scova la parola nascosta, è una sfida imperdibile!

La logica non è un’opinione, e sviluppare al massimo le proprie competenze è una scelta che si può fare per migliorarsi. Il rompicapo della parola nascosta è una sfida che serve proprio a questo. Non serve molto, l’importante è mettersi in gioco senza aver paura di perdere.

Il rompicapo della parola è un giochino per i più abili, soprattutto per quelli che non possono fare a meno di esercitarsi con gli indovinelli di logica. E’ vero che questa tipologia di enigma è tra le più amate, ma al tempo stesso è quella che più fa scervellare! La ragione risiede nel fatto che bisogna saper interpretare le nozioni e le informazioni riportate dalla consegne proposte, non basta aguzzare l’ingegno. L’astuzia è un’arma imbattibile.

Come ogni appuntamento con i rompicapo, è giusto riportare per intero il quesito, in modo da avere chiari gli elementi che sono a sua volta utili per risolvere gli enigmi. Il rompicapo della parola nascosta prevede una vera e propria indagine nella quale bisogna mantenere alta la concentrazione, anche perché non si avrà più di un minuto per la risoluzione dell’indovinello.

Il tempo stringe, e noi vogliamo sapere di cosa si parla in questa consegna:

“Cosa si taglia su un tavolo ma non si mangia mai?”

Allora, sei pronto per metterti in gioco? Attento al passare del tempo, le lancette dell’orologio girano, e tu devi trovare la risposta da solo de vuoi vincere. Alla fine dell’articolo avrai comunque la soluzione, ma se la sbircerai prima del tempo, non avrai vinto nessuna sfida.

Rompicapo di logica: ecco qual è la parola nascosta

Chi l’avrebbe mai detto che la risposta potesse essere tanto enigmatica? Del resto, che aspettarsi dai tranelli che studiamo a posta per metterti in difficoltà! I rompicapo vanno interpretati, le simbologie sono tutto, ma anche le metafore. Nella consegna avrai sicuramente pensato a del cibo, ma poi ti sarai ricreduto perché la parola nascosta è qualcosa che viene tagliata su un tavolo, ma non viene ingerita.

La risposta corretta è: mazzo di carte!

E’ chiaro che avresti dovuto usare anche un pizzico di fantasia, perché diciamolo che solo di logica non si può pensare di vivere! L’immaginazione unita alla ragione sono le armi più potenti per interpretare il mondo, figuriamoci i rompicapo. Il mazzo di carte va tagliato per dire appunto “smazzato” e permettere di iniziare i giochi.

