Annuncio sconvolgente all’Isola dei Famosi 2022: la reazione del web

Nel corso delle nomination di lunedì 18 aprile de L’Isola dei Famosi, il naufrago è scoppiato in lacrime facendo una confessione inaspettata

È accaduto nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, quella andata in onda lunedì 18 aprile. Durante il reality uno dei concorrenti più in vista di questa edizione ha fatto un annuncio sconvolgente e inaspettato, che nessuno poteva immaginare. E’ accaduto mentre lui è scoppiato in lacrime, dicendo che doveva fare gli auguri a una persona molto speciale. Il modello stava parlando in collegamento con la conduttrice Ilary Blasi e ha iniziato a parlare in modo affannato, cominciando a piangere all’improvviso.

La presentatrice si è preoccupata perché lo ha visto improvvisamente nervoso e agitato. Ecco perché gli ha chiesto cosa stesse accadendo. “Perché piangi Roger, chi vuoi salutare? E’ tuo figlio, mica è il suo compleanno?”. Lui ha risposto confermando: “Sì, si tratta di mio figlio che ha 11 anni”, ha spiegato il modello.

Isola dei Famosi, grande commozione dopo la rivelazione del naufrago

Al suo fianco c’era l’amica Estefania Bernal, che ha aiutato il ragazzo a spiegare. La notizia è che nessuno sapeva dell’esistenza di questo figlio, e la cosa ha sconvolto tutti. “Mi manca troppo, mi manca molto”, ha spiegato Roger tra le lacrime. E poi Estefania ha dato una spiegazione a questo segreto. “Lui non può parlare di suo figlio per una questione legale”. Dopo Roger è stato rassicurato che gli auguri che ha fatto al figlio sarebbero stati inviati al bambino.

E’ stata una scena molto commovente, perché il dolore del concorrente era tangibile e autentico. Per fortuna il figlio di Roger sta bene e vive con la mamma. E’ stato chiarito che lui può vederlo quando vuole, e ovviamente anche sentirlo. Ma per motivi legali, a tutela dell’immagine del piccolo, è stato vietato a Roger di parlare di Endrik, questo il nome del bimbo.

