Sophie Codegoni, altro che Alessandro Basciano: pizzicata con l’uomo della sua vita

Sophie Codegoni ha trovato l’amore al fianco di Alessandro Basciano ma ora è stata beccata con il vero uomo della sua vita.

Sophie Codegoni è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip durata ben sei mesi, entrando a far parte della storia del reality show di canale 5 in quanto è stata la più lunga di sempre.

Durante il corso dei giorni trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia, oltre a far conoscere un’inedita versione della sua personalità al pubblico del piccolo schermo degli italiani, ha trovato anche l’amore. La Codegoni ha infatti iniziato una relazione al fianco di Alessandro Basciano.

Il loro rapporto durante l’esperienza al Grande Fratello Vip ha affrontato alti e bassi anche se ora sembrerebbe proseguire tutto a gonfie vele. O almeno fin quando Sophie Codegoni non è stata beccata con l’uomo della sua vita.

Sophie Codegoni beccata con l’uomo della sua vita: lo scatto fa il giro del web

Sophie Codegoni, che negli scorsi giorni ha avuto un botta e risposta con una sua ex compagna di viaggio, sui social è stata beccato con il vero uomo della sua vita.

No, non pensate a male. La storia tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne non è giunta al capolinea in quanto l’uomo della vita di Sophie non è di certo un fidanzato con cui avere una relazione. Stiamo parlando, ovviamente, di Stefano Codegoni, suo padre!

I due, in una breve clip pubblicata sui social, di cui trovate uno screen in fondo a questo articolo, sono stati immortalati più felici che mai mentre prendono parte ad una serata in discoteca. La loro complicità è tangibile agli occhi di tutti in quanto li lega un bellissimo rapporto che va al di là dell’essere padre e figlia. Il papà di Sophie Codegoni, come dimostrato anche quando lei era nella casa del GF Vip, è anche il suo migliore amico e complice. Pronto a supportarla in ogni suo progetto ed ambizione. Anche lei, d’altro canto, è pronta a fare lo stesso nei suoi confronti.

Alessandro Basciano non ha nulla da temere, ma il cuore di Sophie sarà sempre del suo papà.