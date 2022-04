Duro scontro tra ex del Grande Fratello Vip: volano stracci, ma una cancella tutto

Dopo le dichiarazioni dell’ex concorrente è arrivata la replica da parte dell’altra vippona. Tensione tra le protagoniste del Grande Fratello

Il Grande Fratello è finito da più di un mese, ormai, eppure le polemiche tengono sempre vivo il dibattito. Ci ha pensato la bellissima Sophie Codegoni a tenere “acceso” lo scontro a distanza con Federica Calemme. Le due erano entrambe nella casa, e tra loro i rapporti non sono mai stati idilliaci. Entrambe hanno avuto una storia d’amore, la Codegoni con Alessandro Basciano, mentre Federica con Gianmaria. Tutte e due le storie risultano essere ancora in pieno svolgimento. Eppure, le due ragazze invece di accontentarsi di vivere le loro storie hanno pensato di stuzzicarsi a vicenda e punzecchiarsi in ogni modo. Spesso lo spunto sono le domande su Instagram dei loro followers.

Dalle risposte vengono fuori retroscena e novità che il pubblico non conosceva. E ovviamente hanno un grande peso anche le interviste che i personaggi rilasciano. Spesso risultano essere delle vere e proprie rivelazioni bomba, che scatenano poi numerose polemiche. A Sophie è stato chiesto quale coppia nata all’interno della casa “scoppierà” per prima, secondo lei. La risposta dell’influencer è stata netta. “Secondo me la prima coppia sarà quella Gianmaria e Federica. Sono loro che si lasceranno per primi”. Ovviamente, è scoppiata l’insurrezione dei fan della coppia, che si sono molto arrabbiati e subito sono andati a riferire l’accaduto ai diretti interessati tramite commenti e tag vari.

Grande Fratello, la polemica tra Sophie e Federica si “smorza” per davvero?

Ecco perché anche l’imprenditore napoletano e la modella sua concittadina si sono molto arrabbiati. La reazione più perentoria è stata della Calemme, che ha condiviso queste parole su Instagram, che sembrano effettivamente una grande polemica nei confronti di Sophie. “Secondo me i vostri genitori vi dovevano insegnare ad andare a lavorare invece di fare le influencer e rifarvi il seno a diciotto anni – ha scritto la ragazza – non lo so, un pensiero mio del giorno. Buon pranzo a tutti”. Però, il messaggio polemico è scomparso dopo poco tempo.

Come mai? Probabilmente la ragazza ha preferito non accendere altre polemiche, e anzi ha fatto dell’altro. Ha scritto un altro post con una storia, cercando di edulcorare quanto scritto e allontanare i “sospetti”. In sostanza ha spiegato che quel messaggio non era una risposta a Sophie: “Vorrei dire solo una cosa a voi persone malate – ha scritto la Calemme – perché ovviamente uno non può avere un pensiero che subito si deve riferire a qualcuno in generale. Il mio pensiero non era riferito a una persona in particolare ma in generale”, ha chiarito.