Il tempo passa, ma alcune Miss Italia no! Stiamo parlando della protagonista della notizia di oggi. Attualmente, è la compagna di un famoso attore, infatti sono una coppia molto apprezzata. Così, tra uno scatto e una chiacchiera, ecco cosa fa e com’è diventata oggi.

L’amore è il sentimento più potente che esista, e quando arriva all’improvviso è proprio vero che stravolge tutti i piani. Possiamo confermare che la storia della Miss Italia della notizia di oggi è contraddistinta da questo grande cambiamento, avvenuto in un momento totalmente inaspettato della sua esistenza. D’altronde, è vero che al cuor non si comanda, ma galeotto è stato proprio un set cinematografico, e non solo. Ecco tutti i dettagli della vicenda, vi sorprenderanno.

La vita è piena di sorprese, questo perché la protagonista di oggi ne ha fatta di strada da Miss Italia. Vincere il concorso di bellezza più famoso in Italia, targato famiglia Mirigliani, non è stato l’unico successo della donna. Perché il cinema e la tv sono il suo mestiere, ed anche luogo nel quale ha conosciuto la dolce metà.

A distanza di anni si parla di lei e di come è riuscita a raggiungere questi importanti risultati. Perché oltre alla carriera ha creato una bellissima famiglia.

Tra una foto e l’altra dal passato, ecco com’è diventata oggi la protagonista della news.

Miss Italia oggi: ecco che fine ha fatto!

La protagonista di oggi non è l’unica vincitrice che sta facendo parlare di sé, anche un’altra ex Miss Italia molto amata è tornata alla ribalta in vesti nuove, sbalordendo non poco il pubblico a casa affezionatissimo alla competizione. Oggi rimaniamo sbalorditi da come in un attimo tutto possa cambiare, e di come nel bel mezzo di un quotidiano giorno di lavoro, si possa incontrare la dolce metà. Ecco di chi stiamo parlando, scorri l’articolo.

Si tratta di Gloria Bellicchi, è nata a Parma, ed ha vinto l’edizione del concorso nel 1998. Da allora, ha fatto un percorso da modella, e poi è approdata anche in set televisivi e cinematografici. Infatti, è in questo contesto che incontra il suo compagno, Giampaolo Morelli!

Sono una coppia amatissima, in quanto sono riusciti a raggiungere dei risultati artistici importanti nei loro ambiti, ma soprattutto sono molto apprezzati dal pubblico per la genuinità.

E’ dal 2010 che sono ufficialmente una coppia. Ma com’è possibile che da Miss Italia siano finiti insieme? In realtà, c’entra proprio la piattaforma nazionale, la Rai, perché si sono conosciuti nel set dell’Ispettore Coliandro, serie di successo che ha permesso a Giampaolo di raggiungere notorietà.

Si sono notati e piaciuti subito, ma subito dopo si sono persi per un po’. Una volta incontratisi di nuovo, è scattata la scintilla! Perché la frase di lui: “Sono libero, e tu?”, ha segnato inaspettatamente l’inizio di una grande storia d’amore!

All’improvviso e con assoluta genuinità si sono frequentati, e da allora hanno costruito una famiglia, nel 2013 e nel 2016 hanno avuto due figli, Gianmarco e Piermaria. Non si sono più lasciati e hanno deciso di portare avanti questo progetto di vita insieme.

L’attrice e vincitrice di Miss Italia, per un po’ aveva abbandonato la carriera, ma adesso tonerà in una serie targata Netflix del 2021 Yara, nei panni della moglie di Bossetti.

Di recente, si è molto parlato di Miss vincitrici delle vecchie edizioni, basta ricordare i litigi di Manila contro l’attore di fama internazionale al GF Vip, appunto le concorrenti si fanno sempre ricordare e difficilmente si allontanano dal mondo dello spettacolo.

Gloria lo ha fatto per un po’, ma adesso è pronta per tornare sul set e dimostrare quanta passione e dedizione ci vuole per curare un’importante carriera.