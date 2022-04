Cicogna all’Isola dei Famosi? La naufraga sarebbe in dolce attesa

La naufraga è in dolce attesa? Spunta la cicogna all’Isola dei Famosi 2022

Nonostante i pronostici, questa edizione dell’Isola dei Famosi sta andando alla grande. L’hanno scorso è stato un flop e la produzione ha deciso di reinventarsi e provare a riconquistare molti ascolti e così è accaduto.

Ilary Blasi in compagnia dei due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria conduce il programma. I naufraghi sono agguerritissimi e tutti molto nervosi. La tensione è palpabile e la fame e i mostuitos non aiutano affatto.

Nelle ultima ore, spunta una grande indiscrezione: la naufraga è in dolce attesa? Scopriamo di chi si tratta e cosa sta accadendo

Jovana in dolce attesa? Spunta la cicogna all’Isola dei Famosi 2022

Jovana Djordjevic è una modella, nonché moglie del calciatore serbo Filip Djordjevic. La ragazza è volata in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi 2022.

Ha vissuto le prime settimane sull’Isola dei singoli aspettando di vincere il televoto per entrare a far parte del vero gioco, ovvero l’Isola delle coppie.

Jovana, dopo essere riuscita a sbarcare sull’Isola principale, abbandona il gioco prima della diretta.

La modella ha dei problemi di salute e svanisce il sogno di vincere l‘Isola dei Famosi. I fan del programma si domandano per quale motivo si è ritirata.

A rivelare la verità ci pensa la regina del gossip Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram.

L’indiscrezione bomba viene pubblicata e tutti rimangono a bocca aperta. Che Jovana sia in dolce attesa?

“Jovana lascia l’Isola. Nulla di grave, ma un ‘problema fisico’ che non rientra nel regolamento” scrive Deanira e lancia lo scoop: “Mi viene in mente che forse potrebbe essere incinta? E averlo scoperto dopo. La butto lì… (Ovviamente del marito)“.

Un triangolo amoroso spunta fuori all’Isola dei Famosi, mentre i fan del programma e della modella sono molto scettici su questa indiscrezione rilasciata dalla Marzano.

Non ci sono fonti ancora certe, ma Deianira lancia la bomba.

Sicuramente il problema di salute non è grave, ma abbastanza importante da dover decidere di abbandonare il programma. Inoltre è passato meno di un mese dall’inizio dell’Isola dei Famosi e potrebbe starci il fatto che se ne sia resa conto solo lì.

I naufraghi, però, prima di iniziare la gara sono stati per un periodo in albergo per fare la quarantena. Perché non rendersene conto quando era ancora lì?

Jovana abbandona l’Isola dei Famosi, ma non possiamo dire con certezza che si tratti di una cicogna. Potrebbe essere in dolce attesa, però ancora nulla viene confermato da parte della modella.

Non ci resta che continuare a seguirla e se dovesse essere vero, congratulazioni!