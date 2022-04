Triangolo all’Isola dei Famosi: scoppia l’amore, ma spunta la fidanzata!

Scoppia l’amore all’Isola dei Famosi, ma spunta la fidanzata: un nuovo triangolo!

L’Isola dei Famosi è partita con il botto. Con la conduzione di Ilary Blasi assieme ai due opinionisti azzeccatissimi Vladimir Luxuria e Nicola Savino, gli ascolti sono alle stelle.

Gli scontri, le dinamiche, i confronti accesi non mancano, ma è anche nato un nuovo amore. Stiamo parlando di Roger ed Estefania, modelli e protagonisti di questa edizione del reality show.

La loro storia inizia in albergo prima di sbarcare in Honduras e da quel momento non si sono più separati. Sembra tutto perfetto su questo sfondo caraibico, ma spunta la fidanzata di Roger. Un nuovo triangolo all’Isola dei Famosi?

Scopriamo insieme cosa sta accadendo

Triangolo all’Isola dei Famosi, spunta la fidanzata: “Sei un bugiardo, dicevi che mi amavi“

Questa storia d’amore nata all’Isola dei Famosi non convince proprio tutti i telespettatori. Roger e Estefania sono molto affiatati e determinati nel vincere e questa potrebbe essere la loro strategia.

Già tempo fa, un ex concorrente rivelò una verità bomba sulla coppia portando a maggiori dubbi su Roger e Estefania.

Ciò passa in secondo piano, dato anche dal fatto che le dinamiche in Palapa non mancano.

Ecco però che il dubbio si infittisce. Già nella puntata di lunedì era presente in studio a Milano una donna sospetta. Si tratta della ex fidanzata di Roger e molti si sono domandati perché fosse lì ipotizzando che avessero mantenuto un ottimo rapporto nonostante l’amore finito. Ma si sbagliavano!

Lei si chiama Beatrix Marino e ha tante cose da raccontare. Roger e la donna si sono visti per l’ultima volta a febbraio, anche se la loro storia è finita già da nove mesi.

Prima che il naufrago partisse in questa nuova avventura, ha rivelato delle parole e delle promesse importanti alla ex fidanzata.

Abbiamo un nuovo triangolo?

Ilary Blasi, saputa la notizia, chiede dei chiarimenti da parte del modello brasiliano. Lui rivela di non provare amore per Estefania, ma di essere comunque molto infatuato, mentre con Beatrix ormai c’è solo amicizia.

L’ex fidanzata smentisce subito tutto in diretta dallo studio di Milano. “Vedo che hai dimenticato velocemente tutte le parole che ci siamo detti prima che tu partissi. Le cose sono cambiate? Ti conosco e so che dopo l’Isola dei Famosi, tornerai da me” rivela sorprendentemente la Marino e aggiunge: “Ma dimentica il mio indirizzo, allora, fammi questo favore. Divertiti. Anche io mi divertirò qui a Milano“.

Roger in ascolto non sa come controbattere a queste accuse. Sembra proprio che Beatrix stia dicendo tutta la verità.

“Sei un bugiardo, dicevi che mi amavi, che ti mancavo, che volevi vedermi dopo l’Isola. Dici che mi ami e dopo una settimana di vedo innamorato di un’altra!“: conclude duramente la bella donna.

Roger continua a non rispondere fino a quando balbetta un po’ imbarazzato: “Le cose sono cambiate“. E’ proprio un triangolo!

La canzone adatta è: “Povero Roger, ha perduto le compagne…“.

Mentre Edoardo Tavassi è scatenato all’Isola dei Famosi, la nuova fiamma e naufraga Estefania finora in ascolto è molto scioccata.

“Roger mi hai fatto fare una figura di M, perché lei dice quelle cose?” dice spiazzata la modella e continua: “Ilary, sapevo che aveva un’ex fidanzata e che si erano lasciati da quasi un anno, ma tutte queste cose che ha detto lei ora non le sapevo. Ovvero che lui le aveva promesso di richiamarla dopo l’Isola. Forse lei lo fa per pubblicità, non lo so, lo scopriremo“.

Beatriz ha qualcosa da dire a Roger… guai in vista per il bel Naufrago? #ISOLA PIC.TWITTER.COM/ZDNC7M9ISG — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) APRIL 14, 2022

Roger l’ha fatta grossa tanto da finire al televoto portandosi Estefania in coppia con lui all’Isola dei Famosi contro Jeremias Rodríguez. Il triangolo colpisce ancora. Il modello ha una bella gatta da pelare e molte spiegazioni da dare alla sua nuova compagnia. Riuscirà a riconquistarla? Non ci resta che seguire il daytime del reality show