Test logica e ragionamento: salva la vita al prigioniero

C’è un solo modo per salvare la vita al prigioniero. Qual è? Risolvi questo test di logica e ragionamento e inganna il dittatore

A volte una buona idea può addirittura salvare la vita a qualcuno, soprattutto se si tratta di una persona in grave pericolo. Oggi dovrai simulare una situazione molto delicata e dovrai prendere una decisione in pochi secondi. Riuscire a restare lucidi quando il tuo cervello è sotto pressione ti permetterà di ottenere grossi benefici anche nella tua vita privata.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica e non si basa su alcuna teoria. Si tratta soltanto di un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Oggi potrai cimentarti in un test di logica e ragionamento e potrai distrarti per qualche minuto prima di tornare alla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che rispondere ad un indovinello.

Un prigioniero si trova al cospetto di un pericoloso dittatore. Quest’ultimo vuole, almeno all’apparenza, dargli una possibilità per salvarsi: “Metterò una pallina nera sotto un bicchiere ed una pallina bianca sotto un altro bicchiere. Trova la pallina bianca e sarai libero”. Il dittatore, in realtà, ha nascosto due palline nere ma il prigioniero lo sa perché conosce la cattiveria del tiranno. Come farà a salvarsi?

La soluzione del test

Risolvere questo test di logica e ragionamento non era per niente facile. Se hai trovato la soluzione e l’hai fatto in pochi secondi, non ci resta che alzarci in piedi e farti un lungo applauso: sei stato davvero bravo. Hai usato il cervello ed è evidente che tu sia un vero genio, in grado di risolvere un test come questo in scioltezza.

Se, invece, non sei stato in grado di trovare una soluzione, non preoccuparti. Di sicuro hai altre capacità o hai bisogno di metterti alla prova più spesso con i nostri indovinelli. Non tutti hanno le stesse capacità: c’è chi è più bravo con questi test e chi ha la capacità di guardare un’immagine e memorizzarla in pochissimi secondi. Devi soltanto trovare la tua strada, non perdere la speranza.

Ecco la soluzione del test di oggi: il prigioniero sa bene che non c’è nessuna pallina bianca sotto i bicchieri, il dittatore non avrebbe mai giocato in maniera leale. Ecco la frase che il prigioniero dovrà pronunciare per salvarsi e uscire dalla prigione: “La pallina bianca è nel bicchiere di destra e, per dimostrarlo, alzerò il bicchiere di sinistra, sotto il quale è nascosta la pallina nera”. A questo punto, il dittatore sarà costretto a liberarlo.